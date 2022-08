Caso Josías: para la Querella fue ahogado mientras estaba consiente

OBERÁ. Durante la mañana de este miércoles, a más de 2 meses del hallazgo, el cuerpo de Josías Galeano (15), el adolescente que estuvo desaparecido desde el 30 de abril de este año y finalmente fue encontrado asesinado el 3 de junio; fue velado y despedido por su familia en casa de su madre, en el barrio Villa Blanquita.

La causa a cargo del juez de Instrucción II, Horacio Alarcón, tiene como único imputado a Andrés Rogelio “Koki” Texeira (26), por la presunta comisión del delito de homicidio en perjuicio de Josías.

Sobre el tema, el Noticiero Central de MisionesCuatro, habló con el abogado de la familia de Josías Galeano, Axel Demonari, quien explicó detalles de la causa penal.

Según el abogado, la Querella recibió los informes correspondientes a las pericias realizadas al cuerpo. Se tratan de datos recabados en la autopsia realizada por la Justicia y donde se determinó la causa de muerte. Una vez concluida esta etapa, la familia solicitó el traslado del cuerpo a Oberá para recibir sepultura.

“Tuvimos acceso al estudio de plancton –conjunto de organismos, principalmente microscópicos, que flotan en aguas saladas o dulces-. Son diatomeas (algas), pequeños organismos que residen en zonas húmedas, se estudian partes del cuerpo donde el menor tenía presencia de diatomeas, lo que dio un indicador de vida y sumersión”, dijo el abogado, explicando que Josías “fue ahogado, estaba con vida y consiente”, aclarando que “no estaba bajo efectos de ningún tipo de fármacos o alcohol”.

La causa tiene un imputado que es Andrés Rogelio “Koki” Texeira (26), al que se le realizaron pericias psicológicas, luego de una carta personal donde el detenido manifestaba escuchar voces. Según Demonari, los exámenes determinaron que se trata de una persona cuerda que comprende de la criminalidad de sus actos.

El proceso judicial continúa con las testimoniales y, para la Querella, resta determinar el “cómo” de esta situación. “Cómo engancharía el imputado con la causa de muerte del menor”, agregó el abogado.

Consultado sobre las sospechas sobre el accionar policial, el querellante dijo que en el proceso hay ciertas preguntas que todavía no tuvieron respuestas. “¿Por qué dos personas adultas buscaban al menor un día antes de su desaparición? ¿Por qué no lo buscaron en su domicilio? ¿Por qué fueron trasferidos el día que encuentran el cuerpo? ¿De dónde sale la foto donde se ve al menor golpeado y detrás un móvil policial?”, comentó Demonari, manifestando que “son preguntas instauradas en la sociedad” y “lastimosamente” no tuvieron respuestas.

El cuerpo de Josías Galeano (15) fue velado y despedido entre la noche del martes y la mañana de este miércoles en casa de su madre, en el barrio Villa Blanquita, y finalmente, se realizó la inhumación en el cementerio La Piedad de Oberá.