Caso Renzo Brizuela: este jueves se conocerá la sentencia

Este jueves se conocerá la sentencia por la muerte de Renzo Brizuela, el joven que fue atropellado por una camioneta Ford F-100, conducida por Agustín A. en el barrio Fátima de Garupá el sábado 29 de agosto del año 2020.

En ese contexto, Pedro Brizuela, el padre de Renzo, habló con el Noticiero Edición Mediodía que se emite por MisionesCuatro, donde reveló que hace tres años están esperando la realización del juicio. “Queremos justicia”, expresó.

Con respecto al conductor involucrado señaló: “esta persona jamás estuvo detenida. A la media hora del hecho fue liberado no entiendo por qué, la verdad que estoy viendo, he hablado con el abogado, tampoco me dan repuestas después de tres años. Mañana se ditctará la sentencia esperemos que el juez a cargo esté a la altura”, manifestó Brizuela.