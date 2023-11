Tras la denuncia pública, habló Muriel Morgenstern

Tras la denuncia pública por abuso sexual al reconocido artista plástico, Bernardo Neumann, Muriel Morgenstern dialogó con la prensa y comentó cómo vivió el proceso a lo largo de estos años hasta llegar a poder contarlo y denunciarlo.

“Si bien sé que fue fuerte, igualmente no volví a ver el vivo, por una cuestión de no volver a latigarme o no volver a sentirme mal o no recordar ciertas cosas. Pero agradezco la difusión que tuve, sobre todo el apoyo de miles de personas que todavía sigo tomándome el trabajo de responderles al privado, porque hay gente que me cuenta cosas horribles que todavía no lo pudieron decir, donde este señor también está implicado”, declaró Morgenstern en referencia a la transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, donde relató lo vivido entre 2007 y 2009 cuando tenía entre 19 y 21 años de edad.

Asimismo, agregó: “respeto también a la víctima, respeto el tiempo de la víctima, porque a mí me pasó y tengo empatía. Siento que de ese lado pueden contar conmigo, como así también si quieren denunciarlo”.

“Estoy diciendo que se animen, yo salí públicamente, puse la cara, pero que se escuden, puedan ocuparme a mí de escudo para que ellos puedan contar sus verdades, todo lo que les ha pasado durante todo este tiempo”, expresó Morgenstern.

Asimismo, reveló que radicó la denuncia formal: “se inició una instancia legal ayer a la mañana, fui con mi abogado Sebastián Benítez, que me acompañó y me apoyó, también recibí apoyo de ese abrazo al alma de la gente, de las mujeres ahí adentro. Yo no sé qué ha pasado cada una, pero sentir esa esa solidaridad entre mujeres y el abrazo fuerte fue como el pegamento para empezar a volver a construirme otra vez”, manifestó.

Con respecto a cómo hizo para llevar esta situación, señaló: “el proceso me tomó bastante tiempo, en todas las terapias intenté hablar, sanar, salir adelante y decir, bueno, listo, que no te pesen día a día, que no duela más, que te sientas que te hayan escuchado, que lo hayas sacado de adentro. Fue muy difícil después cuando crecen tus hijos, veo la vulnerabilidad de ellos, veo que hay gente mala”, declaró la artista.

También se refirió al arresto del profesor de danza acusado de grooming, indicó: “fue un puntapié, porque mi hija recientemente había sido inscripta en su academia, yo quería que tomé la danza como manera de expresarse, la danza te ayuda un montón y, de repente el primer día vuelve y sale toda la luz”, comentó.

Por otra parte, dijo que al relatar lo que le sucedió con Neumann sintió “la mochila”, “el peso”.

“Fue tan rápido todo y el teléfono explotaba y me sentía sola, pero la gente que me apoyaba, me ayudó a levantarme otra vez, porque, si bien sabía que por ahí esto iba a ser una bomba, lo que quería era enfrentar y desenmascarar, sacar esa mochila y que a nadie le siga pasando”, expresó Morgenstern.

Asimismo, añadió: “este tipo de denuncias, que, si bien pasaron muchos años, sirven para que esta clase de personas no sigan con total confianza y descaro lastimando a gente por el camino”.

“A mí el tiempo nadie me lo devuelve, pero de que estos tipos van a tener que parar, van a tener que pensar dos veces en hacer las cosas, porque las víctimas hoy hablamos, hoy no callamos más, lo van a tener que hacer, van a tener que parar, no queda otra”, manifestó Morgenstern.

Consultada que espera de la justicia respondió: “Si bien todavía no está la carátula, según hablé con mi abogado es un abuso sexual simple porque no hubo penetración, que sea lo que tenga que ser, yo ya conté mi verdad. Creo que a veces la justicia también es muy lenta, o no siempre hay apoyo a las víctimas, se lo vuelve a revictimizar, pero siento que todo esto le dio un marco legal y es como que le dio veracidad a mi exposición en la red social. Entendí, es como que lo mantuve y dije, esto es verdad, no quedó solamente ahí”, afirmó Morgenstern.

Y a modo de conclusión señaló: “al no ser la única, obviamente que los invito a sacarse eso, a hablar y contar su verdad, sobre todo”.