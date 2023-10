Trata de personas: Rocío Kacuk pide justicia y la liberación de su madre

Su historia comienza con la influencia de un hombre en la vida de su hermana, quien fue convencida para escapar de su hogar. A pesar de los esfuerzos de su madre por encontrarla y persuadirla para regresar, la hermana continuó huyendo, lo que desencadenó una serie de eventos escalofriantes.

El hombre que la había llevado finalmente la abandonó en la casa de otro individuo, donde Rocío, su madre y sus dos hermanas se vieron atrapadas en una pesadilla de maltrato y explotación. A pesar de los repetidos intentos de su madre por denunciar la situación, en la comisaría XV no habrían tomado sus denuncias.

La situación se agravó aún más cuando las dos hermanas de Rocío lograron escapar de la casa de la manzana 30, casa 36 del barrio San Isidro, dejándola sola y vulnerable. A la edad de 14 años, se encontraba en una situación de extrema precariedad.

“Ella (se madre) fue a denunciar, pero le decían que no podían hacer nada porque el hombre presentó un certificado de convivencia”, relató la joven a Misionescuatro. “No se cómo hizo el papel porque yo era menor”.

Rocío finalmente se refugió en la casa de su madre, donde encontró apoyo y refugio temporal, pero la amenaza constante de los abusadores y la necesidad de proteger a su hijo de 4 años la llevaron a regresar a la casa donde había sufrido abusos.

Años más tarde, las autoridades intervinieron y la rescataron en un allanamiento. Rocío fue sometida a tratamiento psicológico y una declaración en Cámara Gesell, durante la cual, según sus afirmaciones, fue amenazada para incriminar a su madre. Estas declaraciones falsas llevaron a la detención de su madre, a pesar de la falta de pruebas sólidas en su contra.

“Pasaron los años y cayó un allanamiento en la casa. Me sacaron de ahí y me llevaron a hacer tratamiento psicológico, estaba inconsciente y empastillada. Así fue a hacer una declaración en Cámara Gesell. Pasaron los años y estuve internada en el hospital Carrillo, y hablando hace poco con mis hermanas, me entero que dije cosas que no eran”, dijo la joven, asegurando que fue amenazada para incriminar a su madre. “Unos días antes de declarar me amenazaron que, si no culpaba a mi madre, iban a matar a mi hijo. Ahora mi madre esta presa y la justicia no quiere escucharme”, agregó.

Rocío, que ahora vive sola, clama por la liberación de su madre, quien estuvo en prisión durante más de un año por un hecho que asegura que no cometió. Afirma que necesita el apoyo de su madre y la justicia adecuada para que la verdad salga a la luz.

“Todo está denunciado, pero quiero sacar a la luz y los jueces no me escuchan”, insistió. “Necesito que me tomen una nueva declaración ahora que estoy apta”.

A pesar de contar con custodia las 24 horas debido a amenazas que sigue recibiendo, Rocío insiste en que su testimonio sea escuchado y solicita una nueva declaración que refleje la realidad de su experiencia. El juicio está programado para abril del año próximo, y ella espera que se haga justicia y se revele la verdad detrás de esta trágica historia de trata de personas y maltrato.