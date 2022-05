POSADAS. El diputado provincial Germán Kiczka (Activar) cuestionó algunos puntos del discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Misiones, que pronunció el gobernador Oscar Herrera Ahuad, en particular por la concepción del Estado como “motor impulsor de la provincia”.

En diálogo con MisionesCuatro, Kiczka admitió que respecto del discurso del gobernador “no esperaba encontrarme con otra cosa”. Sin embargo, el diputado insistió en que “hubo algunas cuestiones” del discurso, que lo inquietaron.

“Eso de mencionar que el Estado es el motor impulsor de toda la provincia… me parece que están equivocados. Creo que el desarrollo viene del trabajo de la empresa, de la generación de empleo y de oportunidades. Ese es el motor productivo. Y el Estado tiene que acompañar y generar el marco para que esto suceda”, argumentó Kiczka, para quien la visión estadocéntrica “no está bien”.

De acuerdo con Kiczka, el discurso del gobernador “estuvo muy centrado en Posadas, en las virtudes y cosas que tiene Posadas y no se extendieron al resto de la provincia, que no está en la misma situación”.

Asimismo, el diputado advirtió que los números brindados por el gobernador sobre el empleo, no se pueden corroborar y hasta parecen irreales. El gobernador “habló de generación de empleo con números” a los cuales “no tenemos acceso como para corroborarlos. Estando en la calle sabemos que no tienen lógica”, lanzó Kiczka sobre el anunciado aumento de la tasa de empleo en un 5%.

“Me parece que es todo lo contrario. Que cada vez falta más empleo, que la gente que tiene empleo, vive temerosa de perderlo. La situación es crítica”, enfatizó Kiczka.

Otro de los puntos que resultaron alarmantes a Kiczka del discurso, tiene que ver con la política fiscal del gobierno. Herrera Ahuad “volvió a reivindicar la Aduana Paralela. Y dijo que Misiones es la que más recauda en el país. Por supuesto que es así. Si tenás una Aduana Paralela que te cobra tres veces el mismo impuesto, es la lógica (la recaudación) Pero no es digno festejar eso”, destacó.

“Es lo mismo que festejar que cada vez hay más merenderos como un logro. Todo lo contrario, lo digno es que no haya necesidad de merenderos porque las familias les dan de comer a sus hijos las veces que quieran y lo que quieran, porque tienen trabajo e ingresos. Y no que necesiten que el Estado les arme un merendero”, disparó Kiczka, aclarando que no está en contra de la función de los merenderos en tiempos de emergencia. “Entiendo que sea una cuestión necesaria en un momento determinado, pero no puede ser una política de Estado la generación de merenderos”, fustigó.

Para Kiczka, el anuncio sobre los merenderos y el de los subsidios, fueron centrales en el discurso del gobernador. “Lo correcto es que todos tengamos un desarrollo económico y que el Estado acompañe”.