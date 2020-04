La administración de Justicia “es irrisoria” en Misiones

POSADAS. “Hay desidia y desorganización”, en el poder judicial misionero, y “una persona rivada de la libertad desde Enero, no tiene la posibilidad de asumir una defensa porque el juzgado de instrucción nº 3 está cerrado. No existe ningún juzgado que no sea el de turno (actualmente el nº 7), y trabajando al mínimo posible”, lanzó el abogado Víctor Verón, en un durísimo análisis sobre el funcionamiento del servicio de justicia en la provincia, virtualmente paralizado en el presente contexto de la cuarentena obligatoria para frenar el avance del nuevo coronavirus.

La “administración de justicia es irrisoria. Hay una maquinaria judicial desorganizada que hace agua por todos lados. Es un servicio ineficiente e inoperante. Y a eso se suma la situación económica”, advirtió Verón, en tono crítico hacia el gobierno, porque no asiste al sector.

Posibles cierres de estudios e inoperancia del Siged

Hasta el momento, “no ha elaborado un programa de asistencia para los abogados monotributistas de categorías C (y superiores). Tenemos personal a nuestro cargo y deudas que tenemos que afrontar. Algunos tenemos suerte, pero otros están en situación tan crítica, que están pensando en cerrar sus estudios”, sentenció Verón, en diálogo con MisionesCuatro, este miércoles.

“Los contadores también están en una situación crítica. Somos seres humanos, tenemos personal a nuestro cargo, clientes que dependen de nosotros y también tenemos familia”, fustigó Verón, lapidario contra el Superior Tribunal de Justicia y contra el gobierno nacional y provincial.

Sobre el final de la entrevista, Verón fue consultado sobre el funcionamiento del sistema de digitalización judicial vigente en Misiones.

Ante esto, Verón fue igualmente cáustico: “El Siged, deja mucho que desear. Muchos abogados no tienen scanner (para digitalizar los expedientes). No es operativo, no sirve. Necesitamos celeridad. Nunca fue algo totalmente operativo, en qué se invirtieron esos millones (que costó el Siged), es una gran pregunta. Yo sé la respuesta, pero no tengo las pruebas. El sentido común ya te dice a dónde fue a parar esa plata”, remató el abogado.