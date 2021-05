GARUPÁ. Desesperado pedido de una mujer que fue desalojada de su vivienda de calle Yerbal del barrio Ñu Porá, durante la mañana de este miércoles. Se trata de Lorena, a quien le sacaron sus cosas a la calle donde ahora resiste junto a sus hijos.

Lorena Patiño contó a MisionesCuatro que el pedido de desalojo fue presentado en la justicia por Porfiria Echeverría Espíndola, su ex suegra y abuela de sus hijos. El conflicto llevaría más de cinco años e incluso ya la habrían querido desalojar, según la mujer, con papeles “truchos”.

La desalojaron en plena pandemia y quedó en la calle con sus hijos pic.twitter.com/f5Jm11rA1g — Misiones Cuatro (@misionescuatro) May 12, 2021

La notificación de la justicia habría sido firmada por la Dra. Carmen Helena Carbone y le habría llegado en marzo del año 2020, pero los papeles que recibió Lorena serían irregulares. Finalmente, el desalojo se concretó este miércoles por la mañana con la policía. Desde el municipio habrían admitido desconocer cualquier notificación respecto de la medida.

La desalojaron en plena pandemia y quedó en la calle con sus hijos pic.twitter.com/KoN4SflF6P — Misiones Cuatro (@misionescuatro) May 12, 2021

“Ella enloqueció, tengo una nena de 6 años y la vio acá y dijo que la iba a sacar”, contó la damnificada sobre la relación con su ex suegra. “El hijo me abandonó a mi hace años, está en Paraguay, hizo su vida y se lavó las manos”, comentó sobre la relación con su ex pareja.

Por el momento, Lorena y su familia se quedaron en la calle, con sus pocas cosas tiradas en la vereda. Esperan respuestas del Gobierno municipal y provincial.