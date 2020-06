La familia del empresario con Covid-19 aclara que hace años no acude a su oficina

POSADAS. Ante las versiones que comenzaron a circular en medios de prensa y redes sociales, respecto de la salud de Juan Alfredo Szychowki (93), el más reciente caso confirmado de Covid-19 en Misiones, su hija María Aleida Szychowki salió a hacer una aclaración y subrayó que el empresario, hace unos 5 años que no acude a su oficina de trabajo.

“Si bien mi papá está internado en el Sanatorio Boratti, y dio COVID-19 positivo, está en excelente estado de salud, y nada más que tuvo temperatura”, informó a través de las redes sociales, la hija del conocido y destacado empresario yerbatero. “Respecto de la cuestión laboral, desde los 88 años no va más a la oficina. Porque aparte tiene un cuadro neurológico que lo mantiene en silla de ruedas”, aclaró María Aleida.

Para la familia del empresario, es crucial dejar en claro que Juan Alfredo no concurre a su oficina de la empresa La Cachuera SA (la productora de la yerba y el arroz “Amanda”), ubicada sobre avenida Rademacher, de Posadas.

Cabe destacar que con esta aclaración pública formulada por la familia Szychowki, sigue siendo un misterio, el nexo epidemiológico del contagio. Es decir, si el empresario no acude a su oficina, no fue en ese ámbito laboral, donde contrajo en nuevo coronavirus. Y desde el Ministerio de Salud Pública no brindaron información hasta el momento.