La interna del gobierno complica a los afiliados del PAMI Misiones

POSADAS. “Se fueron alrededor de 65 personas, y no se renovó el personal, la nueva gestión va a necesitar sí o sí, personal”, aseguró a MisionesCuatro, el odontólogo Rolando Rubleski, ex Director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local XVIII (Misiones) del PAMI, al ser consultado por las reiteradas quejas de los afiliados que no consiguen turnos y medicamentos.

Según Rubleski, los empleados que siguen trabajando en el PAMI Misiones, “no dan abasto en la demanda de las personas que concurren”. En tono crítico hacia el gobierno de Cambiemos, del que formó parte, el ex funcionario dijo: “Me resultaba difícil trabajar con la política de achicamiento, ingrese 17 personas y había delegaciones vacías. Creería que en la semana que viene estarían evaluando el nombramiento de alguien, es la única (UGL del PAMI del país), que no tiene director”, evaluó el ex funcionario.

“Nombrarían a una persona de La Cámpora”, confió Rubleski, en diálogo con MisionesCuatro. En esta línea, el ex Director explicó que “no asumieron ninguno de los delegados y directores” de Misiones, lo que genera complicaciones al momento de tomar nuevo personal para atender la demanda.

La renuncia y las deudas del PAMI

De acuerdo con este dirigente surgido en el peronismo, presentó su renuncia “cuando no conseguí respuestas a las gestiones que venía solicitando”, por ejemplo, en medicamentos oncológicos. No obstante, insistió en que decidió alejarse del cargo “por una cuestión de ética”.

En cuanto a las deudas que el nuevo gobierno denunció haber heredado de la gestión Cambiemos, Rubleski retrucó: “Cuando asumí había deudas del 2003 al 2014, eso se pagó. Ha quedado una deuda de medicamentos, a nivel central, de 16 mil millones de pesos, que es un 30% de los meses de septiembre, octubre y noviembre. En la parte de recursos a nivel local, nosotros no lo manejamos”, aseguró sobre una deuda de 26 millones de pesos que existiría con farmacéuticos locales.

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!

También podés seguirnos en Twitter, click acá!