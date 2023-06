La Legislatura misionera aprobó la Ley que prohíbe el uso de glifosato y hay posturas encontradas

Esta ley fue aprobada por el voto positivo de la mayoría de los legisladores, excepto Germán Kiczka, el único diputado, perteneciente al bloque Activar, que se manifestó en contra.

En el artículo número 7 de la ley se prohíbe la utilización del glifosato en todo el territorio misionero en el término de dos años, es decir que la agroindustria provincial tendrá plazo hasta el 2025 para dejar de utilizar esta sustancia.

Precisamente este artículo es el que genera controversia ya que los sectores productivos aseguran no haber sido consultados, y sienten que el Gobierno busca imponerles un producto del cual no se conoce la procedencia, eficacia y cuáles serán los costos de los mismos poniendo de alguna manera en discusión la garantía de este tipo de insumos, con el agravante de que sus producciones podrían verse afectadas si no se logran controlar las plagas.

Si bien consideran importante la necesidad de productos más amigables con el medio ambiente, exigen que antes de prohibir el uso de esta herramienta que hace años es utilizada en los campos argentinos, se debería tener sobre la mesa todas las opciones para reemplazarlos, con los costos y las instrucciones pertinentes para implementarlos de manera gradual.

A nivel nacional la notica también tuvo su impacto, ya que, desde la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), solicitaron “que se elimine la prohibición del glifosato del proyecto, ya que esto no contribuye a la promoción de los bioinsumos sino que presenta una restricción infundada y atenta contra el sistema productivo de la provincia”.

Además, en una carta dirigida a los representantes de la Legislatura misionera, desde CASAFE plantearon que “el glifosato es actualmente una herramienta indispensable para el control de maleza en las diversas actividades rurales de la Provincia. El clima cálido y húmedo de Misiones requiere dicho control para hacer viable las actividades”.

“El glifosato no tiene sustituto eficaz. Actualmente no existe herbicida biológico alguno que remplace al glifosato y su reemplazo por otros herbicidas de síntesis química significaría la aplicación de productos de menor eficacia y eficiencia que consecuentemente aumentaría la carga química en los controles de malezas y los costos. Estas circunstancias hacen que el glifosato sea hoy en día la mejor alternativa que asegura a los productores el control eficiente de malezas”, expresaron.

En modo reflexivo, las autoridades de CASAFE añadieron que, si bien acompañan el uso de productos fitosanitarios y la necesidad de avanzar en los estudios de factibilidad, es necesario hacer un estudio exhaustivo previo para evitar que el sector productivo pierda calidad en sus cultivos lo que podría desencadenar en una pérdida de mercados importantes a nivel mundial, que exigen certificaciones bajo estándares internacionales, lo que se traduciría en la quiebra y caída muchos productores.

Otras voces en contra

También se refirieron a la prohibición del uso de productos fitosanitarios, las entidades rurales: Coninagro, Confederaciones Rurales Argentina, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina.

“El glifosato permite la conservación de suelos teniendo en cuenta las pendientes del mismo ya que permite cultivar sobre él manteniéndolo cubierto sin que aparezcan malezas. Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias no solamente no fuimos consultados, sino que tampoco nos permitieron participar en la Comisión a pesar de haber insistido permanentemente”, expresaron las entidades mediante un comunicado.

