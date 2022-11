La madre de la niña fallecida por intoxicación con cocaína responsabilizó a la maestra y a sus compañeros: “Le hacían bullying”

GARUHAPÉ. La muerte de una niña de 9 años a causa de una intoxicación con cocaína, sigue conmocionando a la comunidad de Garuhapé y de toda la provincia y ahora suma un capítulo más, con la gravísima denuncia pública que formuló la madre de la pequeña, a través de un desgarrador audio que se hizo viral este lunes.

En el audio que rápidamente se hizo viral, la madre de Martina, denunció que la niña sufría bullying por parte de sus compañeros en la escuela y que habló en innumerables oportunidades con la maestra de primaria de la menor, a causa de ese hostigamiento. Según el relato, las agresiones de los niños que llamaban “gordita” a su hija, llevaron a la menor a tomar la decisión de atentar contra su vida.

Aparentemente, la mujer se dirige los padres, madres y docentes de la escuela a la que asistía la niña. “Les quiero avisar que Martina no va a ir más a la escuela, porque el viernes estuvo con vómitos, el sábado se descompuso, le trajimos a Eldorado le internamos en terapia intensiva y hoy murió”.

Hospital Samic de Eldorado

“Gracias a la maestra y a todos los compañeros que le hacían bullying a mi hija, que yo mil veces fui y hablé con la maestra, con la directora. Y le seguían haciendo bullying”, denunció la mujer en el estremecedor audio, visiblemente afectada por el dolor de haber perdido a su hija.

Por otra parte, la mujer se desliga completamente de la intoxicación y aclaró que su hija “entró al Hospital por una intoxicación de cocaína, que no sabemos de dónde sacó, ni como ingirió. Les comentó ahora para que todos ya lo sepan y no inventen cosas que no son. Y se enteren por mi propia boca”, afirma la mujer, entre llantos.

Luego, en tono sarcástico, la mujer, evidentemente compungida y furiosa, apuntó contra la docente. “Le re-agradezco a la maestra por hacerle bullying todo el año a mi hija. Si millones de veces hablé con ella. Y a los compañeritos también. Ya le comento desde ahora que ya no van a tener que hacer más nada. Así como ustedes le decían que era ‘gordita’, ella se iba a la escuela”, denunció la mamá, con la voz quebrada. Y agregó: “Yo hacía todo lo que podía por ella, tengo a mi padre postrado”.

Garuhapé – Imagen ilustrativa de la web

“Ella todos los días venía y sufría, porque tenía que ir a la escuela. Porque decía que la maestra no le quería, que le atendía solo a los otros y no a ella… pero ahora ya está. Ahora se fue mi bebe ya no hay más retroceso para esta situación. Pero por favor cuiden mucho a sus hijos”, remarcó la mujer, dirigiéndose a la comunidad educativa de la escuela a la que acudía la pequeña.

Sobre el final del audio, la mujer insistió en que no saben “cómo injirió esas cosas. No sabemos cómo pasó. Ahora se les va a investigar a todos, para saber de dónde salió eso”, dijo en referencia a la cocaína que presuntamente consumió la niña.

Y aconsejó a las madres: “Cuando sus hijos les dicen algo, créanle. Créanle como yo le creí a mi hija. Créanles porque sí pasa eso”, dijo la mujer, pidiendo apoyo en su denuncia contra el bullying. Y por último desafió a la maestra: “denúncieme, haga lo que quiera, pero es así, fue eso”, culminó.