La “objeción de conciencia” amenaza la implementación de la IVE en Misiones

POSADAS. Oficialmente la IVE es una ley que tiene que ser implementada en todo el país, sin embargo, temen que por la “objeción de conciencia” los centros de salud eviten realizar abortos. Flavia López, militante feminista, en diálogo con Misiones Cuatro, manifestó su preocupación por el tema y señaló

Según comentó la militante por los derechos de la mujer, a partir de ahora la lucha tendrá que ser contra los gobiernos provinciales, en ese sentido señaló “ayer en un hospital de San Juan los médicos en su totalidad se declararon objetores de conciencia, es decir que en ese lugar no se realizarán abortos”.

Y añadió “Misiones no está ajena a eso. El senador Maurice Closs en su discurso nefasto el día de la votación en el Congreso, negó la lucha que se viene realizando en la provincia y adelantó que por la realidad distinta que tiene Misiones, es probable que todos los médicos se declaren objetores de conciencia, ya sea por mandato propio o porque las Instituciones, relacionadas con el Clero, los obliguen. También dijo que las Misioneras tendrán que ir a otras provincias para realizarse el aborto”.

López también se refirió a la Interrupción Legal del Embarazo, una ley que tiene muchos años de vigencia pero que el Estado no se hace cargo de implementarla: “después del fallo F.A.L podemos decir que la provincia tiene uno de los mejores protocolos a nivel nacional pero no se cumple en los hospitales públicos, y el Gobernador nos dice que no es una ley emergente cuando en nuestra provincia obligan a las niñas violadas a parir en un estado de aberración”.

Desde la agrupación planean continuar luchando para sortear los acuerdos que hizo el Gobierno con el Clero, a quien la representante feminista calificó como un sector “retrógrados y oscurantistas”, que presionó para que se incorporar la objeción de conciencia al proyecto, con el fin de evitar los abortos

Por otro lado, contó que el colectivo feminista en la provincia no estuvo de acuerdo con que el Gobierno realizará un acto en la Casa Rosada para promulgar la ley, ya que esto significó una “apropiación” de una lucha que no le corresponde: “El derecho al aborto legal, seguro y gratuito es un derecho que las feministas las ganamos con manifestaciones callejeras y no es producto de un Gobierno, que por años cajoneó el proyecto”.