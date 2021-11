La provincia “está con lo justo” con la cantidad de guardavidas para este verano

POSADAS. Mientras continúan los exámenes de reválida del cargo de guardavidas, a través de exigentes pruebas en piletas y río, a la fecha habría 120 personas habilitadas para desarrollar la tarea que es esencial para la apertura de balnearios y piletas en la provincia. Así lo admitió el Director de Seguridad Acuática de la provincia, Franco Bacifgalupi, quien consideró que la cantidad de guardavidas es la mínima indispensable para la provincia.

En el contexto de la flexibilización de las restricciones por el coronavirus y inminente la reapertura de balnearios y piletas, Bacigalupi reveló que “en octubre, empezamos con los cursos de primeros auxilios (para guardavidas), con un examen. Si lo aprobaban, podían cursar la reválida. Y todo el mes de Noviembre, los jueves y viernes hicimos la parte (de la reválida correspondiente a) pileta, y en el Brete, la parte de río. Y el 20 de noviembre, sería en el club Alemán en Oberá, que tenemos una laguna para hacer la parte de río. Tenemos una de las reválidas más fuertes del país, con la prueba de río y de pileta”, detalló Bacigalupi, sobre los exámenes de reválida para guardavidas, que culminarán el 20 del corriente.

“Los que están habilitados para rendir la reválida son 120. Estamos teniendo un promedio de 20 guardavidas por fecha, 20 el jueves y 20 el viernes, por la capacidad que tenemos en la pileta, que es lo que más tiempo nos lleva, porque son más pruebas”, comentó Bacigalupi sobre las pruebas que están realizando.

En cuanto a los protocolos sanitarios, los define cada municipio, precisó el director. “Se va a abocar mucho la gente a las piletas y playas. Las piletas que no abrieron el año pasado, van a abrir este año. Vamos a tener más cantidad (de personas). La idea es tener las precauciones (sanitarias) para que no volvamos atrás. Esto (la pandemia del coronavirus) no terminó”, sostuvo el funcionario.

Una cantidad de guardavidas acotada en la provincia

Vinculado a este tema, Bacugalupi fue consultado sobre si la cantidad de guardavidas actual es suficiente para el número de piletas y balnearios habilitados en Misiones. “Este año estamos justitos. Oberá va a tener 20 guardavidas, 21 guardavidas, que son los que riden (la reválida allá). Estamos justos”, se sinceró el director. No obstante, Bacigalupi aclaró que existe la opción “de tomar la reválida a los que este año finalizaron la escuela de guardavidas”.

“Creeríamos que estaríamos cubriendo (la cantidad de balnearios y piletas). No sobrarían, llegaríamos justos. Pero los guardavidas han demostrado un desempeño impresionante”, enfatizó.

En cuanto a la fecha de apertura de las piletas y balnearios, Bacigalupi detalló que algunas “ya quieren habilitar en noviembre”. Pero hubo retrasos con los exámenes a los guardavidas porque “no teníamos pileta para la reválida. A fines de noviembre van a estar habilitadas”, dijo.

Balneario de Leandro N. Alem

El problema de los municipios que no pueden costear sueldos de guardavidas

Sobre el final de la entrevista, el funcionario consideró que hay “varios municipios” que se están adhiriendo a la ley provincial de seguridad acuática. “Tener guardavidas es el problema más grande que tenemos en los municipios. No tenemos guardavidas. Uno (de los problemas) es el costo del guardavidas. Y el otro problema, producto del costo, es que los guardavidas que son del interior prefieren trabajar en los municipios que pueden pagar mejor. Entonces no van a su municipio”, reveló Bacigalupi.

Finalmente, el director precisó que “el año pasado hubo 27 ahogados” en toda la provincia, lo que representa una reducción muy fuerte, respecto de años anteriores. “Cuando empezó la Dirección de Seguridad Acuática, teníamos 67 ahogados por temporada. Bajo mucho pero nunca vamos a tener un cero (ahogados)”, remató.