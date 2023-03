Las cooperativas de agua de la provincia atraviesan una difícil situación y el principal motivo es la sequía. En ese contexto, quien se refirió al tema fue Daniel Sena, el presidente de la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable (FEMICAP) al programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“No llueve y estamos complicados, las cooperativas se sirven de agua superficial, de arroyos y napas subterráneas. Si no llueve con abundancia y lentamente no se recarga las napas tampoco. El clima está complicado y nos juega una mala jugada”, explicó Sena.

En esa línea agregó: “todas las cooperativas se toman de arroyos, la mayoría están con problemas. Muchas veces no es por falta de inversión, la mayoría de los socios no tienen tanque de reserva en su domicilio y eso trae consecuencia de que cuando corta el agua no tienen reservas”, afirmó.