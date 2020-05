¿Las salidas recreativas son viables desde el punto de vista médico?

POSADAS. En diálogo con Misiones Cuatro, el Médico Infectólogo, Oscar López, aseguró que vio con buenos ojos todas las decisiones tomadas por el Gobierno Provincial en torno al aislamiento social y preventivo, y sus flexibilizaciones.

Ahora, ante la inminente aprobación de las salidas recreativas en toda la tierra colorada, el profesional señaló que el resultado dependerá de cuán responsables sean los misioneros para acatar las normas y medidas sanitarias.

“La pandemia recién está empezando en nuestro país y dependerá de nosotros que no haya más casos”, indicó.

La viveza criolla

“Una frase más que trillada es ‘El virus no viene a nosotros, salimos a buscarlo’”, dijo López. “Y lamentablemente, nuestra viveza criolla hará que busquemos alterar algo como, el número de documento, no usar tapaboca cuando corresponde, hacer actividad física cuando no está permitido”, resaltó. Por esto, López instó a la población a cumplir con las indicaciones.

Según trascendió, y siguiendo los pasos de otros puntos del país, algunas de las medidas que se deberán cumplir para gozar de las salidas recreativas, son: salir el día indicado según la terminación del DNI (sábado par; domingo impar), el uso del barbijo, el distanciamiento social, salir solos, no estarán permitidas para menores de 18 años, ni mayores de 60.

Peligro de contagio

El infectólogo sostuvo que, si una persona sale con barbijo y al volver se lo quita de forma correcta, y se lava las manos; “Los riesgos se minimizan”. En cambio, al no cumplir las reglas, “Si se juntan a jugar a un picadito, a comer un asado entre 12 personas, por ejemplo; los riesgos se multiplican”, indicó.