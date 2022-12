Laumann lapidario con Federovisky: “No vamos a parar hasta que esta persona renuncie o lo den de baja”

POSADAS. Luego de participar de las protestas de los bomberos voluntarios en Misiones, sobre el corredor de la ruta 12, desde las 18 a las 20, en repudio a los dichos de Sergio Federovisky, el presidente de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios Waldemar Laumann habló con el Noticiero de MisionesCuatro y no ahorró críticas contra el funcionario kirchnerista, a quien acusó de desconocer cómo funciona el sistema de bomberos voluntarios, de sospechar de su propio gobierno en el control de los recursos enviados a las asociaciones y de querer apropiarse de los recursos que destina la ley 25.054 al sector de los brigadistas.

“Hay un montón de falencias de un funcionario que uno creía serio y responsable, pero nos defraudó totalmente, faltándole el respeto a casi 60 mil bomberos que hay en la República Argentina. Y más aún a todos los dirigentes de las 1200 asociaciones de bomberos que hay en el país”, comenzó diciendo Laumann a MisionesCuatro este viernes.

Además, planteó que el 90% de bomberos voluntarios estuvieron combatiendo incendios forestales “y vaya coincidencia con los dichos de este señor”, ahora, los que pasaron a formar parte del Plan Nacional de Manejo del Fuego, en el sur del país “están de paro por falta de pago” de sus sueldos. “Está todo mal hecho y no hay forma de que se pueda ir corrigiendo”, sentenció Laumann.

En sus críticas a Federovisky, el titular de la federación remarcó que la mano derecha del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié “sospecha de su propio gobierno porque a nosotros nos audita la Dirección Nacional de Bomberos, que es la que recibe los fondos y los distribuye a las entidades que estén al día con sus obligaciones, con sus certificados de operatividad, con sus personas jurídicas y que hayan rendido los subsidios anteriores en tiempo y forma”, sentenció Laumann. Y agregó: “No es que se da la plata y cada uno hace lo que quiere”.

Así pues, Federovisky “va contra un Ministerio (federal) el de Seguridad, e hizo sospechar de su gobierno al decir que no hay controles y que nosotros estábamos malversando. Pero eso es misión imposible, no hay forma”, insistió Lauman.

Luego, el referente de la federación cruzó al funcionario nacional por decir que no se debe usar agua para combatir incendios. “No tiene ni idea cuando habla de no ocupar el agua para apagar incendios. De ser así, ¿para qué Medio Ambiente contrató tantos aviones y helicópteros para transportar agua y combatir incendios si no debemos usar agua. Me parece que está errado, desde el vamos”, fustigó Laumann.

“Un 80% de esos brigadistas del país fueron sacados del sistema de bomberos voluntarios, les ofrecieron un sueldo y nos parece perfecto. Pero les prohíben seguir cumpliendo funciones en Bomberos Voluntarios. Hay cuestiones que esta gente no entiende ni sabe, ni tienen la más pálida idea de lo que es un sistema de bomberos voluntarios”, machacó Laumann, en duras críticas al funcionario nacional.

Para Laumann, el sentido de las críticas de Federovisky es claro, y tiene que ver con el intento de quedarse con una caja nacional. “El Plan Nacional del Manejo del Fuego, por lo que observamos, está detrás de los recursos de los bomberos voluntarios, entonces quieren hacer creer al pueblo que los corruptos somos nosotros”, disparó Laumann. Y agregó: “Están detrás de recursos que no les corresponden. Nosotros los tenemos a través de la ley 25.054, donde el 5 por mil de las primas de pólizas de seguros son aportadas al sistema nacional de bomberos a través de la dirección nacional de bomberos, que es un órgano de control y fiscalización”.

En esta línea, Laumann anticipó que las protestas de los bomberos voluntarios continuarán hasta que Federovisky deje su cargo. “Metió el dedo en el ventilador y ahora se las va a tener que bancar. Porque no vamos a parar hasta que esta persona renuncie o lo den de baja de esta cartera”, expresó el presidente de la federación misionera.

Pero, además, Laumann apuntó contra el “camporista” ministro de Ambiente, Juan Cabandié. “Estamos cansados porque también el ministro dio a entender cosas contra el sistema de bomberos voluntarios. Quieren la plata, repartir, no pagar (sueldos) mientras se está quemando el sur argentino”, bramó.

Por último, Laumann aclaró que considera que la sociedad apoya a los bomberos voluntarios, sobre todo, después de su trabajo combatiendo los incendios forestales que asolaron el país el verano pasado. “Con todas las experiencias y los grandes incendios, la comunidad, los habitantes se dieron cuenta perfectamente de quiénes son los bomberos voluntarios, que capacitación y que equipamiento tienen. Hoy con las manifestaciones (de los bomberos voluntarios) las comunidades dieron un grito de aliento constante a los bomberos”, concluyó.