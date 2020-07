Locales bailables esperan volver a la actividad

POSADAS Y ARISTÓBULO DEL VALLE. Marcelo Gómez es propietario de boliche bailanta de música regional y del Mercosur y relató la situación por la que atraviesa el sector. Hace unos días, presentaron un protocolo en el ministerio de Salud para poder retomar la actividad. “Hemos presentando ante las autoridades del ministerio de Salud de la provincia solicitando la habilitación con reformas, nos está afectando gravemente a toda la provincia de Misiones, nos vemos en la obligación de reformarnos y de esa forma poder trabajar”, comentó el empresario.

En ese sentido, agregó: “hay mucha gente que depende de la industria musical, presentamos un protocolo para nuestra bailanta, de música en vivo regional. Somos unos pilares fundamentales de la música regional de la provincia de Misiones, son los grupos de Misiones los que frecuentan y se escucha música en vivo, Hoy en día, estos músicos están sin trabajo”.

Consultado sobre en qué consiste el protocolo, explicó: “la novedad que trae el protocolo es sobre todo en el escenario, donde actúan los músicos, va a estar delimitado con una circunferencia de 85 centímetros de diámetro, que es donde el músico va a estar situado y va a desarrollar su oficio”, declaró Gómez.

Y añadió: “Con respecto al salón y al público, van a ser sectores, se va a dividir el salón en sectores, va a estar en una especie de living, no más de 10 personas. Cada grupo va a contar con un mozo asignado. En cada sector va a haber elementos de desinfección, no va a ser un sector de bailes, va a ser para presenciar un espectáculo en vivo”.

Esperan que esta semana les den respuestas del protocolo presentado.