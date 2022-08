POSADAS. Las impactantes declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien opinó que el fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, cometió suicidio y que espera que el fiscal Diego Luciani “no haga algo parecido”, fueron cuestionadas por el presidente del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), Fernando Orbe, quien advirtió que esos dichos fueron preocupantes, inoportunos y hasta inconstitucionales.

Los dichos de Alberto Fernández, “generan preocupación”, admitió Orbe, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro. “El Presidente (Alberto Fernández), escuché parte de esa alocución, si bien manifiesta que opinó como ciudadano, para mí, no es un ciudadano más. Es el Presidente de la Nación y titular de uno de los poderes del Estado. Y como tal, se está innecesariamente inmiscuyendo en la actividad de otro poder del Estado. Lo cual está vedado por la Constitución, por el principio fundamental de la división de poderes”, puntualizó Orbe.

“El otro aspecto, las sensaciones que como ciudadano puede tener sobre lo que pasó con Nisman, yo que he seguido bastante la causa, en lo periodístico, lo último que tengo entendido, es que se investiga bajo la hipótesis de un asesinato”, aclaró Orbe, desmintiendo al mandatario, para quien la Justicia no probó que no se trató de un suicidio.

Cabe recordar que Nisman apareció muerto con un disparo en la cabeza en su departamento, en Enero del 2015, días antes de presentarse ante el Congreso de la Nación para mostrar las pruebas que tenía en su acusación contra la entonces Presidente Cristina Kirchner, por encubrimiento en la causa AMIA y traición a la patria. Para el kirchnerismo fue un suicidio, porque, entre otras cosas, admitir un asesinato complicaría la situación política y judicial de la ex Presidente.

La intromisión inconstitucional del Presidente en la actividad de otro poder del Estado

“Y respecto de lo que dijo (Alberto) sobre el fiscal Luciani, me pareció inoportuno, podría haber tenido otra expresión sobre la actuación de este fiscal. Opinar sobre la actividad de Luciani, lo entiendo como inmiscuirse en la actividad de otro poder del Estado”, insistió Orbe.

En esta línea, el titular del Cademis recordó que “la Constitución es clara: hay una división de poderes. Por supuesto, el Ejecutivo puede proponer reformas del funcionamiento del Poder Judicial, como ya lo ha hecho, como las famosas leyes de ‘democratización’ de la Justicia, que fueron muy criticadas. Y con el último proyecto para reformar la justicia que presentó el Presidente, sobre el que nos expedimos señalando que era inoportuno y que no apuntaba a la necesidad de la justicia”, puntualizó Orbe.

“Escudarse en su calidad de ciudadano, no cuadra porque él tiene otra responsabilidad”, reiteró el abogado.

“Lawfare es un concepto muy vago y los alegatos de Luciani y Mola, me pareció que tenían un sentido técnico”

Consultado sobre la acusación de los fiscales Luciani y Sergio Mola contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido y José López, entre otros, en el resonante juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, Orbe se mostró refractario a la idea del “lawfare” que esgrime la Vicepresidente y el kirchnerismo.

“Lawfare es un concepto muy vago, la conjunción entre justicia y medios hegemónicos para manchar la imagen de una persona. Por lo que pude escuchar de los alegatos de Luciani y Mola, me pareció que tenían un sentido técnico”, comentó Orbe.

“El fiscal es tendencioso porque tiene que serlo, los defensores harán lo mismo”

Sin embargo, el abogado aclaró que hay confusión en buena parte de la sociedad sobre la función del fiscal, que tiende a identificar los conceptos de imparcialidad y objetividad. “Hay que entender esto y ahí aparece la confusión en la sociedad: el Fiscal tiene la función de acusar. Lo que va a hacer es ordenar la prueba de acuerdo con sus argumentos para acusar a una persona. Lo mismo harán los abogados defensores, interpretar la prueba de acuerdo a su hipótesis de inocencia”, argumentó.

“No podemos tomar lo de Luciani como verdad absoluta, porque hay intencionalidad de continuar en la acusación. (El fiscal) es tendencioso porque tiene que serlo. Los defensores harán lo propio. Por eso no hay que sacar conclusiones de ninguna de estas cuestiones que escuchemos de acá hasta que se termine la etapa de alegatos”, recomendó Orbe.

“Ahora los medios al informar lo que está pasando van formando una opinión, eso es inevitable en este tejido de medios (propio) de la globalización. Después está la objetividad de los medios, que creo que la tienen. Informar que sube el dólar, no es alentar que suba el dólar”, subrayó Orbe, dando por tierra con la noción propia de los regímenes autoritarios, que apunta a cercenar la libertad de prensa.