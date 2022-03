Luján: “Una empresa química tirando desechos a la calle es imperdonable, el Estado tiene que intervenir”

POSADAS. Para el referente de la Mesa Provincial por el No a las Represas, Eduardo Luján, la provincia adolece de una carencia de infraestructura de tratamiento de los desechos contaminantes tanto de empresas como domésticos, pero además, hay inacción por parte del Estado para frenar la deposición se agentes tóxicos como quedó de manifiesto en el caso de Garupá, donde una conocida empresa de productos de limpieza está arrojando desechos a la vía pública.

“Hay un Estado que no da respuesta y no toma las precauciones necesarias para evitar llegar a estas situaciones límites”, reflexionó Luján, en diálogo con MisionesCuatro. Y añadió respecto de la contaminación generada por una fábrica de productos de limpieza en barrios de Garupá: “El impacto lo tiene que evaluar el municipio y las autoridades de control de la provincia (es decir, el Ministerio de Ecología) Son productos noscivos para la salud, el medio ambiente y la biodiversidad. Por eso hay tratamientos específicos y recomendaciones sobre cómo utilizar este tipo de productos”, sostuvo.

“Y también está prevista en la habilitación de este tipo de comercio (actividad) la metodología de desecho de los efluentes. El cómo van a eliminar los desechos tiene que estar establecido previo a la habilitación de la industria. Eso pasa en cualquier lugar serio del mundo”, fustigó.

Según Luján, “si el empresario no puede solventar por sus propios medios (el tratamiento de desechos tóxicos de su industria) tendrá que ir al Estado y negociar por un espacio en un lugar adecuado”.

Contaminación total de los arroyos de Garupá y Posadas

En esta línea, Luján planteó que la contaminación de los cursos fluviales y las napas de agua, es un problema “que tenemos de arrastre por no contar con un sistema adecuados de reciclado (de residuos). Todos los arroyos de Garupá y Posadas están altamente contaminados. Por (la actividad de) la población porque no tienen acceso (a medios de tratamiento de residuos). Y por la irregularidad” en la que incurren “empresas que no cumplen con las normativas para el tratamiento”, alertó.

El empresario que hace una inversión “tiene que prever en que tendrá que invertir también cómo descarta sus desechos. Muchas veces el Estado toma como medida la multa. Pero el empresario hace el cálculo entre pagar la multa o invertir en infraestructura y les conviene pagar la multa. Entonces seguimos contaminando pero tenemos la conciencia limpia, ¿no? Como los que quieren comprar bonos verdes a nuestro querido amigo Lombardi”, disparó con sarcasmo sobre la principal y casi única política del Ministerio de Cambio Climático que preside el Secretario Patricio Lombardi, es decir, la venta de bonos verdes.

“Una empresa química tirando desechos a la calle es imperdonable, el Estado tiene que intervenir de forma automática. Tendría que haber inspectores permanentemente controlando. Y no esperar las denuncias de los vecinos y vecinas”, sentenció Luján sobre el caso de la fábrica contaminante de Garupá.

Cabe subrayar que el Ministerio de Ecología no hizo pública ninguna sanción sobre la fábrica denunciada.