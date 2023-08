Malestar de los usuarios de transporte por el nuevo paro

Una buena parte del servicio de corta y media distancia está interrumpido durante la jornada de este martes en la provincia de Misiones, debido al incumplimiento del pago salarial a los choferes. La medida había sido anunciada el lunes a la tarde.

En ese contexto, quien se refirió a este nuevo paro de transporte fue Marcos Contreras, el presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores “Defender”, en una entrevista brindada al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro. “Varios meses que los choferes de colectivo están haciendo un reclamo en base a su justo derecho, pero alguien debería estar pensando en nosotros los usuarios también”, expresó.

Asimismo, agregó: “pensemos en esto, en la economía familiar, por un lado, el momento del mes, las necesidades, el clima de hoy, porque esto te cuesta salud, una serie de cuestiones por un tiempo indefinido. Ahora, pensemos en las emergencias también, en quien tiene un familiar enfermo, en quien tiene otro tipo de situaciones”.

“A mí me gustaría dejar como pregunta abierta ¿Cómo puede ser que se permita que ocurran este tipo de cuestiones? situación ya teniendo todos los antecedentes que tenemos a lo largo de los últimos casi tres meses porque casi tres meses venimos con estos problemas, sí que hayan permitido decretos aumentos en todo el sistema metropolitano y que no hayan establecido algún tipo de mecanismo mediante el cual se determine y se obligue y se intime a las empresas a que no puede haber ningún tipo de desperfecto técnico, o que no se le considera ningún tipo de aumento hasta tanto y en cuanto no solucionen problemas internos, etcétera”, expresó Contreras.

“¿Por qué no tienen una perspectiva desde la necesidad? Estamos hablando de una necesidad básica, que es el transporte urbano de pasajeros. ¿Cómo puede ser que en el contexto de estos últimos tres meses hayan accedido a un montón de cuestiones?”, precisó.

“Más allá del reclamo justo que tienen los choferes de colectivos en cuanto a las cuestiones salariales ¿Cómo puede ser que ninguno de los funcionarios que tiene que intervenir en toda el área del transporte urbano haya dichos muchachos como están sus números?”, cuestionó Contreras.