OBERA. Con una sentada en el Centro Cívico de Oberá, familiares, allegados y amigos de Josías Galeano (15 años), exigieron a las autoridades provinciales y nacionales la aparición con vida del menor que está desaparecido desde el pasado 30 de abril. En ese marco, Carolina Ramírez, formuló un fuerte pronunciamiento en el que dejó a entrever que podría tratarse de una desaparición forzada.

Ante medio centenar de personas que participaron de la movilización, Ramírez insistió en que “no puede desaparecer un chico de la nada. A mi hijo no se lo tragó la tierra o le hicieron tragar tierra. No es muy difícil de interiorizar. Somos todos grandes, no somos unos bebés que nos tienen que decir las cosas”, lanzó la mujer, en una obvia alusión a lo que pudo haberle pasado a Josías.

Semanas atrás la mujer había señalado públicamente a MisionesCuatro, que Josías había sufrido malos tratos por parte de la policía local.

En la continuidad de su alocución en la sentada por la aparición con vida de su hijo, Ramírez planteó que su hijo la buscará inmediatamente, si es que se encuentra en la zona de su vivienda. “Había un dato de que Josías hace media hora estaba en mi barrio. Si eso era cierto lo primero que iba a hacer era buscarme a mí que soy la mamá. No iba a hacer otra cosa, no se va a esconder tantos días como dice la policía”, insistió en rechazo a las versiones oficiales sobre el supuesto paradero de Josías.

fotos gentileza Obera Inside

“Quiero que mi hijo aparezca sano y salvo como salió aquel 30 de abril de mi casa. Es lo único que pido como mamá. Con toda la tecnología que dicen que tienen, que se lo está buscando con drones, caballos, helicópteros, perros, y no le pueden encontrar, que le vieron que no le vieron, siempre un ‘pero’. Es bastante raro”, afirmó, suspicaz, la mujer.

Luego, habló en la senada, Cristian Galeano, el padre del chico, quien terminó quebrándose por la emoción. Entre lágrimas, el papá de Josías admitió que está “derrumbado”. “Me siento mal. Buscamos a Josías por todos lados y no le encontramos. Ya no sé qué decir porque toda esta situación duele mucho”, expresó Galeano.

Según confió el hombre, la desaparición de su hijo es “un dolor que no sé cómo explicar. Lo que se siente adentro de uno no se puede expresar, la angustia y todo lo que siento. Es un vacío en mi corazón”, reveló Cristian.

Al respecto de la búsqueda, cabe destacar que la Justicia ordenó este lunes que la Gendarmería Nacional, se sume a las tareas para dar con el paradero del adolescente.