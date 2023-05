Marina Raineck sobre las declaraciones de Dos Santos: “siguiendo la ley se le puede pedir la renuncia al nuevo mandato”

En las últimas horas, se conoció un video donde se puede ver al intendente de San Pedro, Miguel Dos Santos, amenazando a los demás candidatos del oficialismo y oposición “la venganza será terrible”, expresó el jefe comunal mientras era aplaudido por su público.

En ese contexto, para seguir conociendo más voces sobre el tema, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, Eduardo Pérez habló con Marina Raineck, quien es abogada y además fue candidata a intendente de San Pedro (Activar JXC).

“Escuché lo del video, me sorprende mucho que los candidatos de la renovación hoy salgan a repudiar esto. Nosotros como frente, Juntos por el Cambio, repudiamos y rechazamos totalmente los aprietes, pero fueron todos los candidatos de la renovación que actuaron de la misma manera”, declaró.

En referencia a las declaraciones de Juan Carlos Ferreira este martes señaló: “me parece bastante deshonesto salir a hablar, de candidato Juan Carlos Ferreira, César Camargo que salgan a reclamar esto por parte del intendente cuando ellos actuaron de la misma manera en San Pedro. Este 7 de mayo no fue una fiesta de la democracia, fue un horror de la democracia”, manifestó Raineck.

En ese sentido continuó: “los policías estaban boleteando fuera de las instituciones, yo hice cinco denuncias en la comisaría para pedir que respeten los límites de las escuelas para poder poner sus bunkers y sus espacios. No respetaron nada, la policía se me rió en la cara, no movieron ninguno de los espacios, de esto que ahora ponen padrón electoral, todos vestidos del partido, del candidato al que representaban, algunos eran verdes, otros eran negros y anaranjados, otros eran blancos y bandera argentina. Estaban todos en la puerta de las instituciones amenazando ahí a los electores”.

“Fue una vergüenza, una humillación, yo soy abogada, por lo cual hice las denuncias judiciales correspondientes ese día de los comicios, pero, hoy, me parece que siguiendo la ley, lo que se le puede pedir es la renuncia al nuevo mandato, recordemos que se asume recién el 10 de diciembre, por lo que recién ahí entraría en vigencia su nuevo mandato. Se le podría pedir que renuncie y que tendría que correr la lista”, afirmó Raineck.

“No hay mucho más que hacer. El pueblo decidió y el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes, por lo que hoy la mayoría de votos sacó la lista 900 letra G, que era la del actual Intendente. Lo feo me parece que salgan a vender otra cara cuando actuaron todos de la misma manera”, expresó la abogada.