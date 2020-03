Más de 100 empleados en aserradero y Oriozabala dijo que no es su responsabilidad

POSADAS. Un tenso cruce radial se produjo esta mañana, cuando al Ministro del Agro, Sebastián Oriozabala, fue consultado por la violación de los derechos laborales de 130 trabajadores de un aserradero, obligados a cumplir con tareas sin la seguridad necesaria para impedir la propagación del Coronavirus 2 (Covid-19)

En una entrevista con Radio News, el ministro Oriozabala, dijo que “lo que hicimos para que no haya tanto impacto” en el sector de los aserraderos, “es permitir que continúen con la madera que tienen en proceso de secado. Porque cuando se apagan las máquinas, esa madera se pierde”.

Sin embargo, al señalársele que hay denuncias porque 130 trabajadores de un aserradero de Azara, son obligados a cumplir tareas sin los recaudos mínimos para evitar contagios de Coronavirus (2019-nCov), el ministro trató de eludir toda responsabilidad. “Por supuesto que no me parece bien. Pero eso no lo evaluó yo, sino el Ministerio de Trabajo”, sostuvo Oriozabala, apuntando a la responsabilidad de la Ministra Silvana Giménez.

Cruces del ministro con el periodista

El momento tenso se suscitó después, porque en medio de la entrevista, se pasó el audio de un trabajador que denunciaba que los obligan a trabajar en un galpón, incumpliendo con la prerrogativa del distanciamiento social preventivo. “Llamamos al ministerio, a los sindicatos, a la comisaría y nada. Nos dicen que si no trabajamos, no nos pagan”, contó el trabajador.

Ante esto, el antropólogo insistió en que hay que corroborar si hubo denuncias a Trabajo y que deberá intervenir la Policía de Trabajo “y si hay una irregularidad, se labrará un acta”. Sin embargo, el periodista no se contentó con esta respuesta y le remarcó que le está pagando su sueldo y él se desentiende de la situación de trabajadores de su ámbito (el Agro y la Producción).

Esto molestó a Oriozabala, para quien era una falta de respeto que le marquen que su dieta como funcionario, surge de la recaudación de los impuestos.

Hasta el momento, la ministra Giménez tampoco se pronunció sobre las gravísimas denuncias que se hicieron públicas, en el contexto del avance del Coronavirus en el país.

