Matías Alegre: “Autonativa sigue cumpliendo sueños, con su propuesta desde el primer día”

POSADAS. Matías Alegre, representante de la firma Autonativa, brindó una entrevista este miércoles al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, donde se refirió a la trayectoria de la empresa y las próximas entregas de vehículos.

“Muy contentos por todo lo que venimos desempeñando a pesar de un momento difícil del país, Autonativa sigue cumpliendo sueños, sigue cumpliendo con su propuesta desde el primer día”, expresó.

“Autonativa es una firma que empezó por el 2009, ya vamos a tener 15 años si Dios quiere, faltan dos meses, así que contento por la trayectoria que tenemos a nivel país, no solamente en Misiones, que ya estamos liderando el mercado de entrega, el año pasado habíamos terminado el año con un auto entregado cada día hábil”, declaró Alegre.

En esa línea agregó: “Autonativa no es un plan de ahorro, separamos de un plan de ahorro, porque nuestros clientes no tienen que depender de un sorteo, tampoco tienen que probar suerte en una licitación. Acá no se compite como funciona un plan de ahorro y, lo más fundamental de todo, que las cuotas son fijas y en pesos argentinos”, explicó Alegre.

Respecto a las entregas de vehículos, señaló: “antes de fin de año tenemos muchas operaciones por cerrar para facturar los vehículos y, estamos viendo cada caso, ahora puntualmente en Aristóbulo Chico vamos a estar entregando un vehículo en la zona rural de 25 de Mayo, vamos a andar por allá seguramente en el transcurso de las próximas semanas, ya estamos ultimando detalles para traer los vehículos, no solamente en Misiones sino que parte de corriente que nos corresponde a nosotros los misioneros, todo lo que es la zona Santo Tome, Virasoro, Ituzaingó”, detalló Alegre.

“Tenemos una manera distinta de trabajo porque las entrevistas son todas en persona, midiendo qué tipo de presupuesto tiene cada persona y, de acuerdo a ese presupuesto, el cliente va a pactar su entrega desde el primer día a través de un contrato”.

“El contrato te va a permitir saber qué color vas a elegir el auto, qué fecha va a venir ese vehículo, cómo lo vas a pagar, qué cuota es la que te queda mejor con el bolsillo, que es lo que tratamos de hacer en estos tiempos”.

“Hay que recordar que nosotros tenemos todas las marcas donde opciones siempre se le va a dar al cliente”, precisó el representante de Autonativa.

Cómo contactarse con Autonativa

Las personas interesadas en acceder a su vehículo 0km, pueden comunicarse al teléfono: 3765400001. O en las redes sociales: Facebook: autonativa misiones. En Instagram: autonativamisionesoficial