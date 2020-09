Melgarejo: “La 14 es la ruta de la muerte y no se está haciendo nada”

POSADAS. El titular de la asociación de Motociclistas Misioneros Asociados (MMA), Alejandro Melgarejo, cuestionó sin miramientos la política en seguridad vial de la provincia, al señalar que pese a la restricción de movimiento y la menor circulación, “seguimos teniendo” los mismos números de siniestralidad y muerte de motociclistas en siniestros viales.

Consultado sobre la constante de víctimas fatales en siniestros viales protagonizados por motociclistas, Melgarejo fue lapidario. “Venimos de un fin de semana con fallecidos nuevamente. A una moto se la llevaron dando vuelta en la ruta 14, la ruta de la muerte. Sigue siendo (la ruta de la muerte) y siempre se la nombró así”, bramó.

“Todos los fines de semana se terminan perdiendo vidas en las rutas de Misiones y no se está haciendo nada al respecto. Los números siguen siendo los mismos que cuando no teníamos esta pandemia (de coronavirus)”, fustigó Melgarejo. “Hoy con restricción de movilidad y todas las cuestiones implícitas en los controles, seguimos teniendo los mismos números de fallecidos, día a día, en la provincia”, sentenció.

Durísima acusación contra los intendentes

Asimismo, Melgarejo apuntó sus dardos a los intendentes municipales, a quienes responsabilizó por la entrega de licencias a conductores de motos que no estarían capacitados para conducir. “No se está haciendo absolutamente nada. Quienes están a cargo de la seguridad vial, no hacen nada. Y en tanto y en cuanto los municipios sigan vendiendo a mansalva licencias, esto no va cambiar”, remató Melgarejo.

Por otra parte, el titular de MMA, dijo estar preocupado por lo que consideró “falencias técnicas” del proyecto de ordenanza para ordenar el estacionamiento de motos en Posadas. Según Melgarejo, hay una confusión en la definición del lugar habilitado para estacionar, al equiparar el término “acera” con “calzada”. De acuerdo con Melgarejo es una “falencia gravísima” definir el lugar de estacionamiento los 2 primeros lugares de la acera (vereda) derecha.