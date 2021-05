Misiones: se labraron más de mil actas por no usar barbijo en lo que va del año

POSADAS. El comisario de la Policía provincial Carlos Roberto Kallus hizo hincapié en que a pesar de que la pandemia ya lleva más de un año desde su inicio, tiempo suficiente para que la sociedad se adapte a los protocolos sanitarios, continúan creciendo la cantidad de actas labradas por no usar tapabocas, tal es así que en el primer cuatrimestre del año ya se labraron 1.021 actas.

En ese sentido comentó una situación que observan durante los recorridos que hacen en la capital misionera; en lugares concurridos, donde hay más comercios y por ende hay mayor circulación de personas, se respeta mucho más las medidas, principalmente el uso de barbijos.

Sin embargo, esta situación cambia cuando se trata de zonas de la periferia de Posadas, allí las personas se relajan con el uso del tapaboca y con las normas de bioseguridad en general.

El efectivo policial distinguió que dentro de las infracciones hay dos tipos: por mal uso del barbijo; y por no usar barbijos. De esta manera, a las personas que no tienen bien puesto el tapabocas se lo insta a que se lo coloque en forma correcta; mientras que el que no tiene barbijo se le labra un acta de infracción.

“Solo en lo que va de este 2021 ya se labraron 1.021 actas por el no uso de barbijos; en enero 367, en febrero 233; marzo 247 y abril 169. Es algo que la Policía de Misiones insiste a diario”, precisó Kallus.

Respecto a las fiestas clandestinas el comisario de la Policía de Misiones reveló que, en el primer cuatrimestre del año, ya llevan 66 fiestas clandestinas desbaratadas.