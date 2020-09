Misiones es la segunda provincia con más femicidios por cada mil habitantes del país

POSADAS. En femicidios y violencia de género, “estamos en una situación crítica, Misiones está segunda en femicidios en el país”, advirtió la jefa del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, Silvana Labat, la responsable del Observatorio de Violencia Familiar y de Género. “Somos una provincia chica y estamos segundos en femicidios cada mil habitantes”, añadió Labat, informando que sólo Tucumán aventaja a Misiones en este lamentable índice.

“Es muy preocupante. Desde el Observatorio estamos saliendo a capacitar a los funcionarios provinciales y municipales, y funcionarios de los entes descentralizados. La única forma de erradicar el fenómeno es con la prevención”, puntualizó Labat, reconociendo un problema estructural de la provincia gobernada desde 2003 por el Frente Renovador de la Concordia Social.

Cayeron las denuncias por violencia de género en las comisarías

Asimismo, Labat aseguró que de acuerdo a las mediciones que vienen realizando, en 2019, las denuncias por violencia de género en comisaría bajaron un 4,5%, en comparación con los datos del 2018. “¿Por qué la gente denuncia menos? Porque hacen denuncias en juzgados y en la Secretaría de Acceso a la Justicia, donde no llegamos con el registro”, comentó la funcionaria. No obstante, Labat aclaró que “no sabemos qué pasa con esas denuncias”.

“Lo preocupante es por qué no se hacen”, reiteró.

Silvana Labat

Ante la consulta, Labat consideró que, en algunos casos, las víctimas no se presentan ante las comisarías porque “tienen miedo que no pase nada. Hay una revictimización. A veces por ignorancia (los policías) no saben cómo tratar el caso o las mandan a la comisaría de la mujer. Eso está mal. A las denuncias te la tienen que tomar en cualquier comisaría”, fustigó la funcionaria renovadora, que, recordemos, no se caracteriza por una militancia sostenida en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Para Labat, falta capacitación en la Ley Micaela, tanto en las fuerzas policiales como en otros estamentos del Estado misionero. “Hay que hacer un trabajo fuerte con la policía, aunque no es sólo la policía. Pero el foco está ahí en la de revictimización. En los centros de salud (las víctimas) también son revictimizadas. Muchas veces el profesional de la salud no hace la denuncia. No hace la pregunta de rutina muchas veces, y pasa como si nada (pasó) Hay que comprometernos todos y denunciar”, recalcó la funcionaria.

Reclamo de familiares de víctimas de femicidios ante el Palacio de Justicia de Misiones

“Estamos preocupados por lo que sabemos y lo que no sabemos. ¿Y a dónde no llegamos? Muchas veces, la gente no sabe que está sufriendo violencia”, comentó la funcionaria, añadiendo que en buena parte de los casos, encuentran violencia psicológica, física y económica. “Por eso es tan importante la capacitación en ley Micaela, para saber identificar la violencia y saber qué hacer ante (un caso)”, subrayó.

Asimismo, Labat recordó que “las denuncias a la línea 137 y a la 102, pueden ser anónimas. Lo que no se conoce, no existe”, remató la titular del IPEC.

Femicidios de Taty Piñeiro, Lucía Maidana y Marilyn Bárbaro

Las posiciones públicas de Labat sobre femicidios resonantes

Cabe recordar que Labat tiene una extensa trayectoria en el IPEC y, de hecho, ya en 2012 estaba al frente del organismo de censos de la provincia. Por entonces, evitó toda declaración pública sobre el espantoso femicidios de Lieni “Tati” Piñeyro (18), ocurrido en Puerto Esperanza, un crimen en que estuvieron sospechados los “hijos del poder” de esa comuna que desde hace décadas está gobernada por la familia Gruber. Uno de los principales sospechosos fue Fabián Gruber, el hijo del ex alcalde de Esperanza y sobrino del actual intendente.

Pero a Labat tampoco se le conoce declaración pública alguna sobre el femicidio de Angélica Ramírez (también ocurrido en 2012, en Puerto Rico) o sobre el caso de Lucía Maidana (en Posadas, en 2013). O sobre el caso de Mariela García, la mujer asesinada por su pareja, el policía Mario Muga, dentro de una comisaría de Iguazú en 2012. Por sólo mencionar algunos casos.

Caso Taty Piñeiro – Fabián Gruber y su tío Alfredo Gruber

Labat tampoco habló públicamente del femicidio impune de Marilyn Bárbaro (Oberá, en 2004), en el que estuvieron imputados Matías Ortiz (hijo de la ex diputada Marlene Carvallo) y otros “hijos del poder” de esa comuna.

Podría esperarse que ahora que Labat está “muy preocupada” por los femicidios y la violencia de género en Misiones, se digne a hablar de los crímenes impunes y de las presuntas cadenas de encubrimientos que rodean a algunos asesinatos de misioneras.