Advierten que Misiones está 7ª en recepción de recursos para educación, pero figura 19ª en salarios docentes

POSADAS. Este martes, los gremios que forman parte de la llamada “mesa de diálogo docente”, UDA (Unión de Docentes Argentinos), AMET (Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica), Sadop (Sindicato de docentes privados) y Semab CEA (Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo – de la Confederación de Educadores Argentinos) presentaron un pedido en conjunto ante el Ministerio de Trabajo de Misiones, para la reapertura de la mesa salarial con el gobierno educativo, en cumplimiento a lo firmado en la última acta acuerdo.

En ese pedido conjunto, no aparece el sindicato UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones), que también conforma la Mesa de Diálogo, pero está controlado desde hace décadas por la agrupación renovadora ultraoficialista Adomis.

Más allá de la previsible ausencia de UDPM, los restantes gremios presentaron el pedido ante el organismo que preside la ministra renovadora Silvana Giménez, solicitando el pleno cumplimiento a lo acordado en el Acta Acuerdo de fecha 13 de julio del 2022 que fuera oportunamente refrendada por las partes y autoridades presentes y homologada por disposición Nro. 009/22.

Reunión de docentes y autoridades en abril de este año para discutir el salario.

En esa acta acuerdo, el Consejo General de Educación y el Ministerio de Educación, se habían comprometido a convocar a una mesa salarial a los gremios docentes, para el 15 de Septiembre. Sin embargo, a casi dos semanas de esa fecha, el gobierno renovador no convocó a los docentes. Esto motivó la presentación ante Trabajo, pero si el ministerio que conduce la renovadora Giménez, no interviene, se abre un escenario de conflicto y paros, que según la secretaria general del Semab CEA, el propio gobierno propicia, al incumplir con lo firmado en la última acta acuerdo.

Un acta homologada en el Ministerio de Trabajo que la provincia incumple

En diálogo con el programa TVA de MisionesCuatro, Lescaffette recordó que el acta acuerdo firmada el 12 de Julio, “fue homologada por el Ministerio de Trabajo”, planteaba en un punto, “la necesidad de reunirse el 15 de septiembre pasado, para revisar la inflación de septiembre y ver la pauta salarial hacia adelante. Eso no se concretó porque el gobierno en forma unilateral y sin mucha información, decidió no convocar y no fijar una fecha nueva”, denunció la gremialista.

Así pues, los cuatro gremios –excepto UDPM- “firmamos una intimación (al gobierno) ante el Ministerio de Trabajo, para que se cumpla el acta que habíamos firmado y discutir la actualización (salarial) de Septiembre”, comentó Lescaffette. Y anticipó que pedirán que el nuevo acuerdo sea retroactivo, por el déficit entre inflación, Canasta Básica y salarios.

“La inflación a nivel país de Enero a Agosto, fue del 56,4%. Y con un porcentaje interanual del 78,5%. De acuerdo con el INDEC, tenemos una proyección de inflación acumulada para Septiembre del 66,6%. Nosotros firmamos a Julio y hasta Septiembre, aumentó un 46,55% el salario básico y 63,13% en salario mínimo y 59,65% en sueldo promedio”, detalló Lescaffette, quien añadió que por una mala liquidación, los docentes con mayor antigüedad están perdiendo el 70% de lo que deberían cobrar de aumento.

acuerdo salarial firmado a principios de año entre el gobierno y los sindicatos renovadores UDPM y Sidepp – Foto vía @miguel_sedoff

Misiones 7ª en recepción de recursos para la educación, y 19ª en salarios a docentes

Por otra parte, Lescaffette explicó que, más allá de estar perdiendo unos 3 puntos y medio contra la inflación a Septiembre en el salario mínimo, con el Semab CEA, se basan en el acta paritaria acordada con Nación, el salario básico debería ser un 70% del salario mínimo docente. Entonces, en Misiones, el salario básico docente “debería ser casi de $40 mil. Y estamos en un básico de $26 mil”, planteó la docente.

En cuanto a si es posible o no cumplir con esa pauta salarial, Lescaffette fue lapidaria: “Si hablamos de números”, por lo que recibe “en términos de ley de financiamiento educativo, la provincia está en el puesto 7. Y en salarios quedamos en el puesto 19. Está 7ª en recepción de fondos, pero estamos 19 en salarios. Hay un déficit importante”, sentenció.

“De no dar respuestas, el conflicto lo genera el gobierno”

Dejando escapar alguna risa, Lescaffette insistió en que el Ministerio de Trabajo de la renovadora Silvana Giménez, “debería garantizar que se convoque y se cumpla con el acta acuerdo. De no haber respuestas, vamos a ver otras alternativas para garantizar lo que se firma. Estamos en estado de alerta”, señaló la gremialista, anticipando un escenario de conflicto.

“Vamos a hacer una asamblea en el sindicato el sábado a las 10 hs. Veríamos la decisión de tomar medidas en conjunto con otros sindicatos. De no dar respuestas, el conflicto lo genera el gobierno, surge de la falta de cumplimiento de cosas que se firman de buena fe”, advirtió Lescaffette, para quien “es una tomada de pelo” que el gobierno firme un acta acuerdo y no la cumpla. “Nosotros representamos a trabajadores, no firmamos cosas porque se nos ocurre, tenemos un mandato y en función de eso vamos a ir definiendo acciones a seguir”, remató.