Misiones no registra casos de encefalomielitis equina 

Pablo Castillo, el presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Misiones, habló con el programa “Otro Día Más”, que se emite por la Radio Social Club 97.7 sobre la situación de la encefalomielitis equina.

“Comenzaron a entrar vacunas que era uno de los principales problemas que teníamos con respecto a la posibilidad de prevención de los equinos. Se está reforzando lo que es la parte de vacunación y la necesidad de los caballos que se vayan a movilizar estén vacunados”, explicó Castillo.

Asimismo, señaló que, en la provincia, no se registran hasta el momento casos de encefalomielitis equina: “en Misiones no hemos tenido diagnóstico de ningún caso, eso no deja que tengamos que seguir trabajando en todas las medidas de prevención”.

Respecto a la encefalomielitis, dijo que es “una enfermedad viral que normalmente tiene un ciclo selvático o natural en los roedores, en las aves silvestres y se transmite por la picadura de mosquitos. Entonces, a partir de un ave infectada, se va a poder transmitir la enfermedad a equinos comúnmente”.

“Los comúnmente susceptibles serían los equinos, los humanos y en forma muy accidental algún bovino”, precisó el veterinario.

En esa línea agregó: “el equino no se considera una fuente de infección, se enferma, pero tiene muy poca cantidad de virus en la sangre como para que un mosquito que pique a un caballo pueda transmitir la enfermedad a otro equino y una persona. En general, las personas que van a estar en riesgo van a ser las que trabajen en ámbitos rurales y en concordancia con los casos de equinos enfermos”.

“Sabemos que está circulando el virus, ahí hay que extremar las medidas de prevención, básicamente evitar que piquen los mosquitos”, reveló Castillo.

En ese sentido, señaló que el hecho que no haya casos en Misiones: “está influenciado por la cuestión de anegamiento en zona norte de Santa Fe, sur de Chaco, sur de Corrientes, donde, después de tres años de mucha sequía vino toda esa acción del niño y, los consecuentes anegamientos, hizo que se disparara la cantidad de vectores, mosquitos”.

En relación al ingreso de la encefalomielitis en la Argentina, señaló: “probablemente la enfermedad haya ingresado por ave migratoria, todavía no hay un dato respecto a los animales silvestres. Probablemente las aves migratorias que llegaron a Misiones no tenían la enfermedad”, explicó Castillo.