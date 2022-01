Habría 265 mil misioneros sin vacunarse y Alarcón dijo que “los pacientes Covid en camas UTI son no vacunados o con esquemas incompletos”

POSADAS. En el marco del avance de la tercera ola de coronavirus (Covid-19) en Misiones, donde por cuarto día consecutivo, la provincia rompió sus récords de contagios diarios –este jueves hubo 396 positivos-, el Ministro de Salud Pública Oscar Alarcón habló públicamente de la crisis y formuló una fuerte advertencia a la población, en particular, al sector que se opone a la vacunación antiCovid: “Quienes están ocupando las camas críticas son todos no vacunados o con esquemas incompletos”. La advertencia cobra aún más relevancia por la masiva cantidad de personas que no recibieron ni siquiera la primera dosis de las vacunas antiCovid en Misiones.

En diálogo con un medio ligado al gobierno provincial, el ministro Alarcón abordó diversos tópicos y enfatizó que según lo acordado en el Cofesa (Consejo Federal de Salud, el espacio que integran todos los ministros de salud del país), se definió reducir la presión sobre los centros de testeos, que actualmente están colapsados.

Las recomendaciones del Cofesa para que no colapsen los centros de testeos

Según el nuevo criterio del Cofesa, si la persona tiene síntomas compatibles con coronavirus y tuvo contacto estrecho con un caso positivo no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico. Es que, por la elevada circulación viral en todo el país, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico. En el caso de que haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente síntomas, la persona deberá realizar el aislamiento correspondiente pero sin testearse.

En ese contexto, dadas las reuniones familiares asociadas a las fiestas de fin de año, “era claro que íbamos a tener un aumento (de casos de Covid-19), por lo que es importante tener lugares donde se pueda hacer el diagnóstico temprano para el aislamiento, también temprano. Y el bloqueo necesario, que es lo que estamos haciendo”, dijo Alarcón a Radio República.

“Lo más importante a tener en cuenta es que la cantidad de testeos y de positivos que tenemos no significan un aumento en la cantidad de pacientes internados”, opinó Alarcón, tratando de explicar que la suba exponencial de contagios no se traduce proporcionalmente, en una suba en las internaciones.

Dura advertencia sobre la vacunación y las internaciones por coronavirus

Fue al momento de hablar de las características de los actuales internados Covid, cuando el ministro lanzó la advertencia ligada a la vacunación. “Los pacientes que están internados y están en camas de clínica general o clínica médica porque tienen algún tipo de vulnerabilidad, o porque tienen comorbilidades y necesitan un mayor control, son pacientes que tienen los esquemas de vacunación completos”, detalló.

Y abundó en el tema al señalar que “quienes están ocupando las camas críticas son todos no vacunados o con esquemas incompletos. Es importante que la sociedad tome conciencia y sepa esto para que la gente inicie el esquema de vacunación o lo complete”, fustigó el ministro, en obvia referencia al casi medio millón de misioneros que aún no completaron su inmunización o no recibieron la primera dosis de vacunas contra el coronavirus.

En cuanto a las edades de las personas internadas, Alarcón comentó que hay pacientes de diversos grupos etarios. “Este virus ya no afecta solamente a los adultos mayores como en la primera instancia de la pandemia. Tenemos pacientes jóvenes y tenemos pacientes de mediana edad y tenemos pacientes mayores de 60. Por supuesto que a mayor edad con muchas comorbilidades el riesgo es mucho mayor. Son quienes más tienen que tener responsabilidad social, cuidarse y vacunarse. Y mantener todas las medidas de bioseguridad”, lanzó el ministro, apuntando la responsabilidad hacia este sector de la población.

La circulación de la variante Ómicron en Misiones

Vinculado a este tema, Alarcón advirtió que la variante Ómicron, en otros países, está infectando a personas de edades muy tempranas. Y citó el caso de Italia, donde hubo un aumento exponencial de niños infectados por esta variante del coronavirus. Sin embargo, el ministro volvió sobre sus pasos y negó que esté confirmada la presencia y circulación de Ómicron en Misiones. Sostuvo que siguen esperando los resultados de las muestras enviadas al Instituto Malbrán. Y prometió que apenas tengan los resultados, los notificarán “como lo hicimos cuando desde la Nación nos notificaron que teníamos (circulando la variante) Delta”, dijo.

Cabe recordar que fue el Ministerio de Salud de la Nación el que confirmó la circulación comunitaria de la variante Delta en Misiones, a través de un reporte nacional. No hubo una confirmación del ministerio de salud misionero sino hasta después que Nación ya había confirmado la circulación de esa variante, que es más infectiva y más virulenta que las anteriores cepas de coronavirus (SARS-CoV-2)

“Debemos estar preparados porque la transmisibilidad (de Ómicron) es muy alta y muy rápida. A pesar de que la letalidad y los índices de morbimortalidad que teníamos con las otras cepas eran (mayores) tenemos que entender que a mayor cantidad de casos por supuesto que estos índices van a ir aumentando”, remató el ministro, posiblemente confundiendo índice con cantidad de fatalidades.

Imagen ilustrativa

La suba exponencial de contagios en la provincia

A la fecha, Misiones acumula 39.926 casos de coronavirus y 717 fallecidos. Al respecto de los decesos, el MSP que dirige Alarcón, adoptó la política de informar cada vez menos datos sobre los óbitos. Por ejemplo, en el parte de este jueves, no consignan de dónde procedía la víctima. Hace tiempo que el MSP no informa la edad o el sexo/género de las víctimas de Covid.

Aunque sí, el MSP resalta, en los últimos decesos, que son pacientes con comorbilidades, que tenían el esquema incompleto de inmunización. O bien, como el paciente fallecido este jueves, que era “no vacunado por decisión propia”.

La vacunación contra el coronavirus en Misiones, según los datos oficiales del Monitor Público de Vacunación

Según el Monitor Público de Vacunación, hasta ahora Misiones recibió 2.405.070 dosis de inmunizantes, de las que aplicó 1.626.842 (el 32,35% de las dosis no fueron aplicadas). Esto implica que la provincia cuenta con 778.228 dosis guardadas en stock, sin aplicar.

En tanto, 829.190 misioneros recibieron la primera dosis de los inmunizantes y 633.262, la segunda dosis. Esto significa que, 195.928 misioneros, aún no completaron su esquema de vacunación. Mientras que 5.024 misioneros recibieron la dosis única (monodosis), 128.335 misioneros recibieron la aplicación adicional. Asimismo, 31.031 recibieron la aplicación de refuerzo.

Sobre una población objetivo –mayores de 3 años de edad en adelante-, de 1.100.000 habitantes en Misiones, estos datos del MPV, muestran que unas 265.786 personas, aún no recibieron ninguna dosis de las vacunas. Y de los que recibieron la primera dosis, casi 200 mil, no completaron su esquema de inmunización.