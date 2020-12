“Misiones tiene cada día más casos de coronavirus y necesitamos escuelas en las que se pueda cumplir los protocolos”, dijo Gurina

POSADAS. “Hay suplentes que se han quedado sin trabajo y docentes que no han podido sacar las licencias que corresponden”, lanzó Mónica Gurina, la referente de UTEM (Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones), en diálogo con MisionesCuatro.

En su balance sobre lo ocurrido en el año de la pandemia del coronavirus (Covid-19), Gurina ponderó logros y desafíos, al tiempo que aseguró que se están preparando “para lo que se viene”. Anticipó que acordaron una reunión en Febrero con el presidente del Consejo General de Educación, Alberto “Colita” Galarza.

En este año 2020, “hay aprendizajes, casi de golpe y a sopapos, con la virtualidad. Ahí apareció la creatividad de los docentes para mantener contacto con los alumnos, desde la esquela en el almacén hasta el Zoom y otras plataformas”, comentó Gurina.

Pero también “hubo dificultades. Los más humildes, los que no han tenido teléfono, no se han podido contactar, los que estaban imposibilitados porque eran muchos en una familia, los que no pudieron llegar a conectarse y a seguir las clases, estos niños no pueden repetir (de grado/año)”, subrayó Gurina, poniendo de relieve una cuestión económica y de clase social, respecto de la evaluación de los estudiantes en el año de la pandemia del coronavirus.

En esta línea, Gurina pidió replantear “toda la cuestión de aprendizaje para alcanzar los objetivos y superar el ciclo lectivo”

Sin embargo, la dirigente de CTA Autónoma resaltó que el crítico año 2020, al conjunto de los trabajadores de la Educación de Misiones, “nos ha servido para constituirnos en unidad, en una lucha que nos encontró en las rutas de Misiones, disputando salarios”

Asimismo, Gurina anticipó que plantearán reformas a la actual grilla salarial docentes. “La Grilla Salarial que va a ser producto del consenso colectivo. Nos preparamos para lo que viene”, avisó la docente.

escuela rancho de Misiones

Reclamo salarial y de infraestructura escolar

Ante la consulta respecto de si habrá reclamos salariales de cara al ciclo lectivo 2021, Gurina explicó: “Lo que obtuvimos de aumento está licuado por la inflación. Tenemos que empezar con salarios adecuados”, dijo.

Sin embargo, la sindicalista apuntó a las condiciones de infraestructura que se deben cumplir para un retorno de las clases presenciales o semi–presenciales. “Misiones tiene cada día más casos (de coronavirus). Necesitamos una escuela que tenga las posibilidades de cumplir (lo que estipulan) los protocolos (sanitarios). ¿Cómo mantener distanciamiento social en aulas que no están preparadas? ¿Quién va a pagar los barbijos y alcohol (en gel)?”, se preguntó Gurina, insistiendo en que “es una responsabilidad del Estado”.

“En nuestra última reunión con el presidente del Consejo General de Educación (Alberto Colita Galarza), el pedido era que el Estado garantice la salud de los jóvenes y de los trabajadores de la Educación”, manifestó Gurina. “Esperemos que para Febrero estén resueltas muchas de las cosas. Como el agua, electricidad y sanitarios en todas las escuelas. Y que avancemos en lo que falta, la recomposición salarial”, expresó.

Además, Gurina insistió en “repensar la grilla salarial, que es lo que queremos discutir este año (2021)”.