Muchos médicos “dejaron la profesión” durante la pandemia y varios son de “clase media-baja”

POSADAS. En el Día del Médico, Luis Flores, el presidente del Colegio de Médicos, volvió a cuestionar a las obras sociales por los bajos honorarios y los importantes retrasos en el pago de las prestaciones, y se refirió a varios problemas que experimentan los profesionales en Misiones, en plena pandemia del coronavirus (Covid-19).

“Las obras sociales nos tratan mal y nos pagan cuando quieren”, lanzó el Dr. Flores, tratando de distanciarse del contenido de un durísimo comunicado nacional de médicos, en el que denuncian que el poder político no está tratando a los galenos como “trabajadores esenciales”, pese al dramático contexto de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Según Flores, en la pandemia, “con las obras sociales que en su mayoría son nacionales, no tenemos fecha fija para el cobro de los honorarios. En algunas hay descuentos y otras han ido a quiebra. Entonces por el mismo trabajo no tenemos la misma paga y perdimos la esperanza en saber cuánto nos paga cada obra social, porque son casi 300”, recalcó el médico, en declaraciones en las que trató de evitar críticas al gobierno provincial y al IPS (Instituto de Previsión Social). Aunque admitió que no están conformes con lo que paga la obra social de los empleados provinciales.

El problema de la distribución de los 2.700 médicos misioneros

Por otra parte, Flores admitió que es muy dispar la distribución de médicos en la provincia y en Posadas, “hay un médico cada 170”, mientras que en zonas como Andresito “hay un médico cada 1100 habitantes, lo que es una barbaridad”, dijo el galeno. “En algunos sectores hay un faltante de médicos”, admitió el titular del colegio.

“Tengo entendido que los intendentes debieran darle casa a los médicos que vayan a lugares de frontera”, remarcó Flores sobre medidas para alentar la radicación de médicos en zonas alejadas de los centros urbanos.

Asimismo, Flores aclaró que “hay algunos médicos que han dejado la medicina, porque hemos estado casi 3 meses sin trabajar”, en el contexto de la pandemia y la cuarentena por el coronavirus. Para Flores, el sector de los médicos no atraviesa un buen momento económico. “Algunos médicos están bien económicamente, pero médicos ricos, desconozco. Hay residentes que usan el colectivo”, recalcó el titular del Colegio, opinando que buena parte de los galenos están en la clase media-baja en Misiones.