Muerte por Covid en Eldorado: era un paciente con comorbilidades, que estaba vacunado, pero “estaba con un esquema en curso”

ELDORADO. Recientemente falleció un paciente infectado con coronavirus (Covid-19) en el Hospital Samic de Eldorado y el jefe de terapia intensiva del nosocomio, Dr. Roberto Velázquez, confirmó al programa Primera Mañana, que se trataba de una persona que presentaba comorbilidades y que estaba inmunizada, aunque no con el esquema completo. Al ser consultado sobre la cantidad de dosis inmunizantes que tenía el paciente fallecido, Velázquez se negó de plano a responder, señalando que ese dato “corresponde a la historia clínica”, y, por ende, “es reservado”.

Consultado al respecto, Velázquez remarcó que hace 9 o 10 meses que no tenían fallecimientos por Covid en el Samic de Eldorado, aunque sí hubo internaciones. “Hoy en día no se están haciendo testeos masivos, como se hacía antes. Y hay muchos cuadros virales o gripales, como dolor de garganta o falta de aire, que pasan como una gripe y pueden estar relacionados al covid. Por eso, la gente tiene que tener sus recaudos”, puntualizó.

Así pues, en el caso del paciente fallecido, Velázquez precisó que también comenzó con un cuadro similar a la gripe, aunque el empeoramiento y deceso ocurrió en cuestión de días. “Esta persona tenía sus comorbilidades y empezó con un cuadro gripal y falta de aire. Lo derivaron de su localidad ya con una insuficiencia respiratoria. Se le hace el PCR y da positivo de Covid. Es un positivo con comorbilidades”, reveló el médico.

“Hay cuadros gripales o virales, que la gente dice es una gripe nomás como si el covid no existe más. Pero muchas veces no se manifiesta ni la gravedad que tenía antes en personas que no tienen antecedentes. Sin embargo, en uno que tienen antecedentes patológicos importantes, puede llevar a la muerte”, subrayó.

De acuerdo con Velázquez, este paciente llegó “con un cuadro de insuficiencia respiratoria grave, estuvo dos días internado en un sanatorio y lo derivaron al Samic. Y estuvo unos 6 días el proceso de enfermedad hasta llegar a la muerte. Estuvo con respirador y con drogas”, observó el médico.

Ante la pregunta de este medio, Velázquez confirmó que en el Samic de Eldorado, no hacen testeos a demanda de la población. “Nosotros hacemos testeos en pacientes que ya requieren internación y están con insuficiencia respiratoria”, detalló el médico, explicando que se trata de una medida profiláctica, porque el paciente internado con Covid no puede estar en la misma zona en la que están otros pacientes.

“Los que no se internan tienen que cuidarse, usar su barbijo, alcohol en gel, no compartir mates, así se evita el contagio. Son cuidados simples, como el distanciamiento y mantener las áreas cerradas ventiladas”, recalcó Velázquez, pidiendo a la población, que mantenga recaudos contra la enfermedad pandémica.

Por último, sobre el grado de inmunización del paciente, Velázquez dijo que “estaba con un esquema en curso. No se puede decir (cuántas vacunas tenía) porque es parte de la historia clínica. Y eso es confidencial. Pero sí tenía vacunas”, consideró el médico, quien, no obstante, dejó a entrever que, al menos, el paciente fallecido tenía puestas dos dosis.