NENI 2002 “está solicitando portero desde su creación, en 2009”

POSADAS. El portero “se está solicitando desde la creación del NENI 2002, desde 2009”, puntualizó Carolina Baca, una docente de este Núcleo Educativo de Nivel Inicial nro. 2002, que continúa reclamando la designación de personal no docente para el establecimiento que dentro de menos de dos semanas, estaría recibiendo a pequeños en el marco del retorno de las clases presenciales.

En diálogo con MisionesCuatro, Baca contó que en esta escuela “tenemos personal (no docente) que colabora con nosotros gracias a los padres”, que aportaban dinero mensual para un sueldo a la “señora que se encargaba de la higiene y seguridad de los niños”. Con la pandemia del coronavirus (Covid-19) “ya no contamos con ese dinero y no podemos seguir abonando” el sueldo para la portera contratada.

El pase a planta que no fue

“Se gestionó el pase a planta permanente para ella. Estábamos a la espera de que esto se concrete y estábamos muy ilusionados cuando el gobernador anunció 300 porteros. Y nos encontramos con la noticia de que ella pasa la edad (para ser nombrada en planta). Tiene 36 años y desde que tenía 25 trabajó con nosotros. Es la que conoce el movimiento de la escuela y la que soluciona todos los problemas”, comentó la docente, insistiendo en que, más allá de este revés, la escuela necesita de un portero.

“Estamos a la espera de que nos brinden el portero y estar con la escuela en las condiciones que se merecen nuestros niños. El NENI 2002 siempre se caracterizó por la buena atención y buen trato”, precisó Baca.

Asimismo, la docente recalcó que la infraestructura es óptima, pero necesitan de un no docente para las tareas de limpieza y mantenimiento. “La escuela está hermosa, tiene baños para niños con discapacidad, todas las salas tienen aire, en la parte edilicia tienen todas las comodidades. Nos falta personal de servicio”, puntualizó.