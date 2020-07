No hay fecha cierta para el regreso de los micros de media distancia

POSADAS. De acuerdo con el titular de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), Dr. Juan Manuel Fouce, no hay una fecha cierta para la reactivación del transporte de media y larga distancia en Misiones, uno de los sectores más golpeados por la cuarentena y la pandemia del coronavirus.

Pese a que ya presentaron protocolos Covid-19, no hubo respuestas por parte de las autoridades. Según Fouce, el sector atraviesa una crítica situación, con empresas que no pudieron pagar la totalidad de los salarios y aguinaldos. También hay firmas que no pudieron acceder a los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).

Con el agravante de no poder trabajar, pese a que buena parte de la población misionera, está expectante y reclama la reactivación del transporte de media distancia.