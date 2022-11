“No nos alcanza el sueldo y este gobierno está destruyendo al Ministerio de Ecología”, denunció inspector forestal

POSADAS. Un grupo de trabajadores del Ministerio de Ecología lanzaron duras acusaciones contra el gobierno de la Renovación K en el marco de la medida de fuerza de 72 horas que lanzó el sindicato ATE Misiones, en reclamo de salarios dignos y en rechazo a lo que denuncian como “vaciamiento” del organismo. Según denunciaron este miércoles las funciones de Ecología se estarían superponiendo con las de los recientemente creados Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMiBio) y Ministerio de Cambio Climático. Y los recursos que vienen de Nación no llegan a la cartera que conduce el ministro renovador Víctor Kreimer.

Según el vocero de los empleados de paro, el inspector forestal Néstor González, los haberes están entre los $80 mil y $110 mil, valores que están por debajo de la línea de la pobreza, hecho que motivó que todas las delegaciones se adhieran al paro de 72 horas decretado a partir de este miércoles. “Nuestros ingresos son muy bajos. Vemos permanentemente al gobierno decir que somos el bastión verde o el gran hotel verde, unos artículos muy lindos de la cantidad de pájaros que hay acá, la biodiversidad y la naturaleza, pero los inspectores dormimos en el monte y comemos fiambre o reviro. Mi sueldo es de $110 mil y la gente de la oficina, no llega a los $80 mil o $90 mil”, denunció González, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

Dos camionetas para controlar 1,4 millones de hectáreas de montes

“Vemos una desigualdad total con otros organismos del Estado. Hay gente que trabaja en algunos ministerios y cobran tres veces más que nosotros. Y empleados de institutos que cobran el doble, pero nosotros estamos dejando las hilachas (por la provincia)”, disparó el inspector forestal.

“Estoy desde hace 36 años en el ministerio, desde que se creó. Venimos de un ministerio que tenía helicópteros, en el que cada parque tenía radios, que tenía 5 vehículos moviéndose al interior todos los vehículos comunicado. Y hoy ni siquiera tenemos un dron, esa es la verdad”, denunció González, asegurando que, para controlar los desmontes y la tala ilegal de 1.400.000 hectáreas, “nos movemos en dos camionetas”.

La creación de institutos y ministerios que se superponen en sus funciones con Ecología

En esta línea, González advirtió que “este gobierno está destruyendo al Ministerio de Ecología. Crea un IMiBio cuando acá hay una dirección de biodiversidad. Y crea el ministerio de Cambio Climático. Están dando puestos políticos. Salen de acá, tienen que ir a laburar a algún lado y vamos a crearle un ministerio o secretaría y no tienen funciones”, bramó el inspector, sobre la posible creación de organismos estatales para ubicar a “ñoquis” que cobran sueldos sin cumplir tarea alguna.

Respecto de la cuestión salarial, González insistió: “No nos alcanza el sueldo. Los inspectores forestales trabajan sábado, domingo, Navidad, Año Nuevo, con lluvia o granizo. Siempre están en las rutas misioneras controlando y cobran $110 mil. Y son los que cobran más (en Ecología) Estamos cansados”, admitió el inspector.

El vaciamiento del Ministerio de Ecología y las delegaciones que se caen a pedazos

Consultado sobre el otro reclamo que vienen haciendo en el Ministerio, y que motivó el paro de 72 horas de ATE, para el 8, 9 y 10 de Noviembre, González explicó que hay vaciamiento institucional. “Los baños de las delegaciones del interior son letrinas. Están hablando de un ministerio que no existe. Hacen propaganda de un ministerio destruido. Hay gente que está trabajando precariamente y los días de lluvia no van a trabajar, como en la delegación de Oberá, donde entra agua”, disparó el inspector.

Sin apuntar directamente contra el ministro Kreimer, el inspector puntualizó: “Juzgamos lo que está pasando, entendemos que están vaciando el Ministerio de Ecología. No nos dan fondos. Vienen muchos fondos de Nación y no sabemos dónde están. Adentro (del ministerio) no tenemos computadoras, hay apenas 2 o 3 que funcionan”, bramó.

Por último, González se refirió a cómo continuará el plan de lucha en un conflicto en el que todas las delegaciones se plegaron a la medida de fuerza de ATE Misiones- “Mañana tenemos asamblea con delegaciones del interior. Es la primera vez que todas las delegaciones están plegadas. Y es la primera vez que estamos todos juntos diciendo basta a nuestros (bajos) salarios y al vaciamiento del Ministerio”, concluyó.