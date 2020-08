“No se puede vivir con un básico de $7.077 y no están dadas las condiciones para volver a clases en Misiones”

IGUAZÚ. Según Alejandro Verón, un docente autoconvocado de la ciudad de las Cataratas, consideró que “no están dadas las condiciones de bioseguridad para cumplir los protocolos” contra el coronavirus en la provincia, y remarcó que la problemática salarial y de infraestructura, deben ser resueltas para poder pensar el retorno a las clases presenciales.

Consultado sobre la iniciativa del gobierno de aprobar a los alumnos sin exámenes este año, Verón se mostró crítico. “Hay contenidos prioritarios que no se van a poder desarrollar. Ni siquiera hay posibilidad de desarrollar las planificaciones”, puntualizó.

Tomando las palabras del presidente del Consejo General de Educación, Alberto “Colita” Galarza, que llamó a los docentes a buscar a los alumnos para asegurar la continuidad educativa, Verón, cáustico lanzó: “¿Cómo hace un docente que cobra un salario de miseria, para salir a buscar a un alumno? Cuando tuvo que sostener a todos los alumnos, ocupando su wifi, computadora y celular. No hay una conectividad ni siquiera al 50% de todos los estudiantes. Más que una certeza, (Galarza) expresa una voluntad”, fustigó.

“La pandemia desnudó muchísimas falencias y carencias del sistema educativo (misionero) Sabemos que no hay un portero por escuela en la provincia. Que la limpieza se sostiene por las cooperadoras, por los municipios o por los mismos padres. Hay no docentes precarizados y una vulnerabilidad enorme en los preceptores y administrativos. Esto (la pandemia) desnudó estas falencias”, sentenció el docente, quien advirtió también que la Plataforma Guacurarí “no es un sistema innovador que viene a solucionar los problemas educativos de la provincia”.

Consultado al respecto, Verón opinó que “no están dadas las condiciones de bioseguridad para cumplir los protocolos. Ni hablar de la recomposición salarial y la lucha docente. No se puede sobrevivir con el salario que estamos percibiendo, de 7.077 pesos de básico, cuando la paritaria nacional dice que es de 12.800 pesos. Tuvimos que subsistir en este tiempo. Ni hablar de los suplentes que este año se vieron imposibilitados de volver al aula, porque los titulares que estaban de licencia, tuvieron que regresar. Hay un montón de cosas que se tienen que resolver para la vuelta a clases”, sentenció el docente.

Para Verón, “no hay manera de volver a clases”, pues “no hay un portero por escuela. Doy clases en una escuela con casi 800 alumnos y tenemos 2 porteros y 2 mil metros cuadrados de superficie. Cómo haces para que se cumpla el protocolo, se mantenga el distanciamiento e higienizar los baños. Si sabemos que se limpian bien sólo una vez a la semana”, bramó el docente, insistiendo en que “en Iguazú hay escuelas sin porteros”.

Por otra parte, Verón llamó la atención sobre la situación de los estudiantes de los últimos años de las Escuelas Técnicas, dadas las directivas para una promoción sin evaluaciones. “En las Técnicas tenemos 200 horas de prácticas profesionalizantes para egresar. Entonces ¿qué van a hacer, van a mentir? El contenido práctico se da en los talleres”, recordó el docente.

Sobre el final de la entrevista, Verón anticipó las medidas que tomarán este jueves, en el marco de la lucha de los docentes no alineados con el gobierno, para conseguir mejores salarios y condiciones de seguridad para desarrollar la tarea pedagógica. “Mañana a las 9 hay una convocatoria en la plazoleta de Soldados Movilizados por Malvinas de la intersección de las avenidas Papa Francisco y República Argentina. Decidiremos si vamos a hacer una caminata a la Plaza de los Niños”, comentó.

Y ante la consulta sobre la supuesta convocatoria amplia del gobierno educativo para discutir paritarias, dado que Galarza dijo esta tarde que convocarán a todos los sectores, Verón se mostró escéptico. “En Marzo, escuché muchas expresiones de voluntad. (Dijo) ‘cuando asuma (en el CGE) vamos a discutir’. Después ‘vamos a ver más adelante’. Luego vino la pandemia y suspendieron las clases en medio de un conflicto salarial. Ahora dicen el lunes próximo (se convoca a paritarias), ¿pero por qué no se reúnen hoy? O por qué no se reunieron el lunes pasado. Dicen que están dadas las condiciones para volver a clases, pero no resolvieron la cuestión salarial”, remató.