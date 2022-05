Orbe: “Faltan directivas claras” del STJ “para que los jueces apliquen la digitalización”

POSADAS. “La situación de los colegas es complicada, no deja de serlo”, admitió este viernes, Fernando Orbe, el presidente del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), quien no se avanza en la digitalización de los expedientes judiciales, porque no existe una acordada del Superior Tribunal de Justicia que fije criterios válidos para todos los jueces. En consecuencia, cada juez a su criterio exige o no la presentación de documentos en papel.

“Tenemos el tema de la digitalización, que no llega a ser una solución, sigue siendo un problema. Los cambios normativos del STJ han generado un retroceso importante. Hemos vuelto a la etapa del papel previo a la pandemia. Y eso nos preocupa muchísimo”, advirtió Orbe en diálogo con el móvil de MisionesCuatro.

Ante la consulta de la prensa, Orbe aclaró que “se lo estamos planteando”, al STJ. “Estamos elaborando un documento, en el cual, no queremos pedir una reforma, queremos pedir sí un cambio del sistema”, adelantó. Y sostuvo: “Cualquier parche va a generar nueva confusión”

“A fines del año pasado, se dictó una acordada que quería ser una solución el tema del papel, pero terminó siendo una complicación. Los jueces por las dudas, nos piden todos los papeles”, comentó Orbe, sobre la falta de digitalización en los juzgados misioneros.

Respecto de la propuesta del Cademis, Orbe explicó: “Con las herramientas que tenemos, con la firma digital que el STJ adoptó como política de digitalización podemos pasar a un expediente digital. Es nuestra propuesta”, dijo.

Ministros del Superior Tribunal de Justicia

“El cambio es difícil para todos. Y creo que faltan directivas claras de la cabeza del poder judicial para que los jueces apliquen la digitalización”, argumentó Orbe.

En esta línea, el titular del Cademis, reflexionó: “Tenemos el marco normativo para pasar de un sistema a otro, porque la ley de firma digital, el código civil y comercial lo permiten. Ahora hay que trasladarlo a una acordada para tener un respaldo normativo interno”, puntualizó.

Según Orbe, la digitalización total no implicaría inversión porque “tenemos el Siged, el sistema que está funcionando, los servidores están, trabajamos con el sistema. Lo que pasa es que a la digitalización hay que agregarle la presentación (de documentos en) papel. Es el doble trabajo que nos complica a los abogados y al poder judicial”, remató.