Oriozabala pidió que Nación tenga en cuenta los aumentos en la materia prima en el sector yerbatero

POSADAS. El Ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala habló de la discusión de los precios sostén en la yerba mate y el té, sectores que nuclean a buena parte de los productores misioneros y en los que no hubo acuerdo. En el caso del té, el propio ministro fijó el precio al no haber unanimidad de posturas, mientras que en el caso yerbatero, definirá el Ministerio del Agro de la Nación, a través del laudo.

“Después de varias reuniones de la Coprote, se llegó a un acuerdo casi por unanimidad. Hubo una sola organización que no estaba de acuerdo”, contó Oriozabala, añadiendo que ante la falta de unanimidad, el precio lo fijó él mismo.

Según detalló, el precio sostén acordado es de $6,05 (en brote) y de $40 el kilo de brote de té.

Asimismo, el ministro aclaró que la cosecha arrancó el 15 de septiembre y que el precio es válido hasta el 31 de diciembre. “A partir de esa fecha, vamos a rever los precios de comercialización, de exportación y venta. Vamos a hacer una revisión integral, teniendo en cuenta la devaluación. Y vamos a ver si continuamos con el mismo precio en 2021”, sostuvo.

La situación del laudo y los molinos yerbateros

Sobre el laudo yerbatero, Oriozabala se lamentó que no hayan logrado un consenso pleno en la mesa de negociación del Inym (Instituto Nacional de la Yerba Mate) “Es una lástima que el representante de la molinería de Corrientes, casi no se ha presentado. Entendemos que la situación es compleja en términos de los incrementos que ha habido en Nación, no han sido suficientes. De acuerdo con sus planteos y los de la molinería, para pensar en la relación que hay entre la materia prima (y sus incrementos) y la comercialización”, explicó algo enrevesado Oriozabala.

Recordemos que Víctor Saguier, titular de la Cámara de Molineros de Misiones, dijo a MisionesCuatro que el gobierno nacional les impuso, en lo que va del año, un aumento en boca de molinos en torno al 4,5%. Este es un porcentaje muy inferior al incremento del 80% en la materia prima. “Esperamos que el gobierno nacional pueda tener en cuenta los aumentos de la materia prima, que es lo que ha movilizado a toda la cadena yerbatera”, sostuvo.