Paro de colectivos: Los usuarios nuevamente son rehenes de un servicio deficiente

La UTA confirmó un paro nacional de colectivos urbanos y de media y corta distancia, que se llevará adelante este jueves y viernes.

La falta de consenso entre el sindicato y las empresas del sector del transporte llevaron a esta nueva medida de fuerza que afectará el servicio de colectivos en gran parte del país durante esos dos días.

En ese contexto, quien se refirió a esta nueva medida de fuerza y cómo afecta a los usuarios del transporte de la provincia, fue Luis Giraldoni, el referente del Movimiento de Acción Vecinal, en una entrevista brindada al programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“Creo que sería una de las soluciones que haya unidades de parte del municipio o del gobierno provincial, primero, para tener un costo real del boleto porque las líneas estas son las que van a marcar el precio real”, declaró.

“Esto excede porque, como el paro es nacional, acá hay un subsidio que no se están pagando aparentemente de parte de Nación. O sea, los trabajadores en esto tienen razón porque, estas reuniones vienen desde el principio de mes y no se llegó a un acuerdo, estamos prácticamente terminando junio y todavía no hay un acuerdo. La nación sigue pateando por adelante y los choferes necesitan”, expresó Giraldoni.

Asimismo, continuó: “en esta oportunidad no es culpa de los choferes, lo que sí por ahí es responsable, y eso fue como que esos paros sorpresivos que tuvimos la semana pasada, que cortaron a las 9 de la noche, que eso sí fue una locura. Ahí tendría que haber una sanción, que haber estado mínimamente multada la empresa, gente que vive en Candelaria, por ejemplo, que tuvieron que hacer maravilla para volver a sus casas”, afirmó.