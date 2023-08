Paro y reclamo salarial docente: “Estamos en una situación desesperante”

“Estamos llevando adelante una jornada de paro que va a continuar la semana próxima”, declaró, subrayando la determinación del movimiento en la búsqueda de una solución a la actual crisis salarial. Entre las principales exigencias, destaca la urgente actualización de los salarios, ya que la inflación descontrolada está erosionando significativamente el poder adquisitivo de los docentes. “La inflación galopante se está comiendo nuestros salarios”, afirmó.

La frustración y la preocupación se hicieron evidentes en las palabras de Romero: “Estamos en una situación desesperante”. Mencionó casos específicos, como el de los docentes recién iniciados que enfrentan dificultades para recibir sus salarios completos en tiempo y forma. “El docente recién iniciado que debería cobrar 165 mil pesos no lo pudo hacer porque no se efectivizó y lo están cobrando en tres partes. Entre comillas hubo errores informáticos y sabemos que no es así”, denunció.

Romero acusó al gobierno provincial de tomar decisiones que perjudican a la educación y a los trabajadores en general: “Hubo una decisión adrede del gobierno de seguir castigando a la docencia y utilizar la plata para la ‘timba financiera’”. Además, enfatizó que el “incentivo docente” no es un mero “plus”, sino un componente esencial de los haberes totales de los docentes.

El representante del FTEL criticó duramente la gestión, alegando que favorece a ciertos sectores en detrimento de los trabajadores públicos. “Tenemos mucha bronca porque vemos que el gobierno favorece a determinados sectores, saca plata y cubre automáticamente”, expresó.

Romero también mencionó las dificultades en las negociaciones con la patronal y la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno. “Como FTEL estamos esperando una convocatoria de la patronal. Tuvimos un encuentro con el Gobierno donde se planteó que no había nada por el momento, aunque había posibilidad de seguir discutiendo”, relató.

En cuanto a los acuerdos salariales, Romero cuestionó la eficacia de los mismos. “El acuerdo salarial que firmó UDPM fue trimestral de julio y septiembre. Agosto no tenemos nada y la pauta de septiembre es baja y no refleja la pérdida arrastrada del primer semestre”, puntualizó.