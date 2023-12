Captura de video

La víctima, cuya identidad fue revelada, denunció que los manifestantes del Polo Obrero propinaron patadas a su vehículo cuando intentaba superar el bloqueo en la avenida afectada por la manifestación. Además, afirmó que sufrió la pérdida de dos dispositivos móviles durante el violento altercado.

El incidente tuvo lugar en el contexto de la aplicación de un protocolo antipiquetes establecido por el gobierno nacional. Sin embargo, según informes, dicho protocolo no se habría cumplido en la provincia, generando tensiones y conflictos durante la manifestación.

Periodismo ciudadano: violenta agresión a una mujer durante una manifestación del Polo Obrero pic.twitter.com/Zo9X1KNmUd — Misiones Cuatro (@misionescuatro) December 20, 2023

La mujer afectada relató que, al encontrarse con el piquete, intentó negociar su paso de manera amigable, pero la situación se tornó violenta rápidamente. La agresión a su vehículo y la pérdida de sus celulares fueron las consecuencias más visibles de este enfrentamiento.

Videos enviados a la redacción de Misionescuatro muestran cómo el grupo de manifestantes fue repudiado por los vecinos del lugar, quienes salieron en defensa de la mujer.

San Pedro: agresión a una mujer durante una manifestación del Polo Obrero pic.twitter.com/I2Pe4pbryF — Misiones Cuatro (@misionescuatro) December 20, 2023

En sus propias palabras: “Estaba yendo a mi trabajo, en lo que me encuentro con estos fenómenos a dos cuadras. Amablemente espero que ellos hagan su corte, pasaron unos 10 minutos y el de seguridad que siempre está hasta 20 metros atrás se corre, y yo me adelanto por la orilla. Cuando estaciono, hay tipos que corren hacia mí con palos e intentan abrir mi automóvil. Yo, al ver eso, bajo y les pregunto qué hacen. En ese momento, un señor que desconozco me empieza a empujar, mientras mi pareja corre a defenderme. El sujeto le da una patada con el fin de echarlo y le rompe el celular. Ese mismo tipo agredió a mi mamá. Después, se van más arriba y se ven los demás videos, donde manotean otro celular y rompen el paragolpes de un auto”.