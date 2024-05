Personal del Hospital de Pediatría se sumó al reclamo salarial multisectorial

“Pedirle disculpas a la población por los inconvenientes con los turnos y la atención de los chicos”, expresó. “Debemos tomar estas medidas porque no llegamos a mitad de mes”.

A pesar de las dificultades, Florentín aseguró que se están manteniendo guardias mínimas y atendiendo cirugías de emergencia para no desatender los casos más críticos.

Pediatría se sumó al reclamo salarial multisectorial de la avenida Uruguay pic.twitter.com/XiVPNKkHKz — Misiones Cuatro (@misionescuatro) May 23, 2024

“Hay guardias mínimas, inclusive cirugías de emergencia”, afirmó, destacando el compromiso del personal de salud con los pacientes a pesar de la situación adversa.

Florentín también subrayó la necesidad de un diálogo directo con las autoridades, especialmente con el ministro de Salud, para discutir los incrementos salariales de manera transparente y justa. “Seguimos intentando reunirnos con el ministro para conformar una mesa de diálogo para conocer el aumento en porcentaje real”, manifestó.

Personal de Pediatría en la protesta multisectorial pic.twitter.com/4O3dpXPenA — Misiones Cuatro (@misionescuatro) May 23, 2024

Además, expresó su desacuerdo con los acuerdos salariales firmados con gremios que, según él, no representan adecuadamente al personal de salud. “No estamos de acuerdo con los gremios que no tienen representatividad dentro de salud, opinen sobre los montos”, criticó. “Firman acuerdos con gremios que tienen beneficios”, añadió, sugiriendo que estos gremios no están alineados con las verdaderas necesidades y demandas de los trabajadores del sector.

La situación en el Hospital de Pediatría refleja un panorama más amplio de descontento entre los trabajadores de la salud en Misiones, quienes continúan luchando por un salario digno y mejores condiciones laborales. La demanda por una mesa de diálogo abierta y efectiva sigue siendo un punto central en sus reivindicaciones.