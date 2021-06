Pese a los robos en las chacras, APAM no consigue audiencia con Herrera

POSADAS. A escasos días del 20º aniversario de la conformación de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), su titular Cristian Klingbeil recalcó que mantienen la línea política de defensa de los derechos de los pequeños productores, más allá de no estar protagonizando tractorazos en Misiones, como los que llevaron a cabo en 2001.

En diálogo con MisionesCuatro este viernes, Klingbeil admitió que no tienen buena relación con el actual gobierno y con el ministro del área, Sebastián Oriozabala. “No tenemos buena relación con el gobierno. Teníamos mejor diálogo con el ministro José Luis Garay, pero sólo con el ministro, nada más.Algo que se perdió hace muchísimo tiempo es un diálogo más fluido. O tener un diálogo con el gobernador o el vice”, fustigó Klingbeil.

“Lamentablemente no podemos lograr eso, pese a que tuvimos reclamos urgentes como el suscitado por los robos en las chacras. Siempre nos atienden funcionarios de segunda o tercera línea y no podemos hablar con los que mandan verdaderamente en la provincia”, se quejó el dirigente.

De acuerdo con Klingbeil, APAM representa a productores yerbateros –la actividad inicial de la asociación-, tealeros, y ahora “estaríamos sumando a los productores citrícolas”.

“En la cuestión tealera estamos muy solos. Antes nos acompañaban el MAM y la Federación Agraria, junto a otras asociaciones, que hace un par de años no nos acompañan. No hay otra asociación más que nos acompañe. Vieron que ya no tiene salida la producción tealera para los pequeños productores y abandonaron esta lucha”, lanzó Klingbeil, apuntando a la crítica situación que padecen los minifundistas que se dedican a cultivar té en Misiones.

“Nosotros seguimos en esa lucha, participando de las Coprote (Comisión Provincial del Té) y peleando por salvar la actividad para el pequeño y mediano productor”, subrayó.

En esta línea, Klingbeil apuntó al problema de la concentración productiva y de la industrialización, como las causas de la extinción de los pequeños productores. Hay una concentración que está haciendo cada vez sean menos los que siguen con la actividad. En el tema tealero es enorme la concentración”, alertó.

Asimismo, Klingbeil alertó que este proceso de desaparición de pequeños productores, también se está viendo en la actividad yerbatera, la más representativa en Misiones.

“Viendo la historia en el té, con las reuniones con asociaciones yerbateras, hacemos notar ese problema para evitar esto en la yerba. También vemos que se está yendo hacia una concentración bastante importante. Pero todavía estamos a tiempo de frenar eso”, enfatizó.

“En el té, son 4 – 5 firmas que exportan. Se perdió la exportación por medio de cooperativas. En los 80s y 90s las cooperativas tenían más del 60% de la exportación. Y hoy no tienen ni el 1,5%. Eso hizo que desaparezcan los pequeños productores”, se lamentó. “Tenemos que fortificar las cooperativas yerbateras para fortificar a los pequeños productores”, completó el dirigente de APAM.