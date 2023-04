Petterson en la mira: el ex jefe del IFAI le habría cedido el manejo del Polo Yerbatero y el diputado se construyó una mansión

POSADAS. La fallida inauguración del Polo Yerbatero de Andresito, presentado por el gobierno provincial como el Molino Cooperativo más grande del país, sigue causando repercusiones en el seno del partido gobernante de la provincia, y más específicamente, el rol que jugó el diputado renovador Julio Petterson, según reveló este jueves, el periodista Pablo García, en su columna semanal para el Noticiero de MisionesCuatro, “El Dato Político”.

Según reveló García, en base a fuentes incontrovertibles, este martes hubo una “reunión del gabinete por este tema del establecimiento yerbatero que dejaba mucho que desear en lo que el gobierno aspiraba a ponerlo en funcionamiento cuanto antes y garantizar el precio de la hoja verde”. Se trata del Molino Cooperativo del norte de la provincia, que trabajaría con productores yerbateros de Andresito y San Pedro, que “va a ponerse a funcionar dentro de 2 años”.

“Julio Petterson quedó muy expuesto con esta historia”, detalló García sobre el impacto de las revelaciones de este medio, sobre la fallida inauguración de un establecimiento que no estará operativo antes del 2025. En la reunión del Gabinete provincial “surgió que Marcelo ‘Estratósfera’ Rodríguez, era quien estaba al frente del IFAI cuando se hizo esta inversión. Era dinero que entraba desde el gobierno nacional, que se canalizaba como un subsidio de inversión, y diputado Petterson ahora candidato a intendente de Andresito, con (Ricardo) Maciel (ex Director del INYM) y (Juanjo) Szychowski (actual presidente del INYM), como asesores, fueron los encargados de este mega establecimiento”, reveló García.

A Rodríguez, tristemente célebre por la filtración de chats privados a partir de los cuales se sospecha que canjeaba contratos laborales por favores sexuales de decenas de mujeres, “en la jerga política ahora le dicen ‘Estratósfera’”, detalló García, en obvia referencia a uno de los mensajes que el ex presidente del Instituto de Fomento del Agro y la Industria (IFAI) le envió a una de las mujeres a las que habría explotado sexualmente (“Vos me dejaste en la estratósfera y tengo que esperar a una nave de la NASA para que me devuelva a la Tierra”)

Marcelo “Estratósfera” Rodríguez, ex presidente del IFAI

Así pues, según García, “Estratósfera Rodríguez es el que ponía la tarasca”, y en la reunión de Gabinete, “desempolvaron un documento (firmado por Rodríguez) que otorgaba poder de concesión (a Petterson) porque ese establecimiento estaba pensado para que funcionara como un sistema cooperativo, con una conducción tripartita y que los productores usaran el establecimiento para envasar su marca”.

Pese a tratarse de un Molino Cooperativo, en el gobierno provincial “encontraron un contrato de concesión de la gestión de ‘Estratósfera’ Rodríguez, para que el manejo del establecimiento le quede a Petterson”, detalló García, añadiendo que la versión de supuestos molinos señalando que iban a pagar a productores con cheques a 180 días, habría sido motorizada por Petterson para crear una cortina de humo y que no se hable del Polo Yerbatero.

De acuerdo con García, ya hay una “investigación periodística en medios locales que habla sobre el papel que cumplió la empresa de Petterson en la venta de materiales del establecimiento de cinco hectáreas y tres galpones. Él (Petterson) vende materiales de construcción”, enfatizó el periodista, poniendo de relieve las sospechas de negociaciones incompatibles con la gestión pública, si es que el proveedor de materiales es el mismo encargado del emprendimiento yerbatero.

La mansión que se habría construido Julio Petterson

En ese clima de revelaciones sobre la figura del diputado yerbatero en la reunión de Gabinete, “apareció un video que habla de una majestuosa residencia que se construyó Petterson con la desarrolladora posadeña Casa JP. Ya está casi concretado, no se sabe si Petterson está viviendo o no. Algunos dicen que, (con su dieta) de diputado, puede tranquilamente desarrollar una casa como esta. Pero el video apareció en medio de este manto de sospecha sobre si se manejaron bien los fondos, por qué no está en funcionamiento la planta y aparece el nombre de (‘Estratósfera’) Rodríguez como el que entregó el poder de concesión”, detalló García.

“Uno de los alegatos de Petterson para explicar por qué no podían poner el Polo Yerbatero en marcha, era la energía. Y la llevaron a la titular de EMSA (a la reunión de Gabinete provincial), quien explicó que en realidad sobra energía (para el mega emprendimiento yerbatero) Y al frente hay una cooperativa de Andresito que está en plena producción”, contó García.