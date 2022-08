Pianesi: “Alberto no termina de comprender el peso de la palabra presidencial”

POSADAS. Las declaraciones del Presidente Alberto Fernández, criticando la labor de los jueces y fiscales del juicio en el que la Vicepresidente Cristina Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado y manipular licitaciones de obras públicas en beneficio de Lázaro Báez en Santa Cruz, fueron analizadas por el diputado provincial Ariel “Pepe” Pianesi (JxC), quien consideró “desafortunada” la intervención del mandatario en el programa TN.

“Queríamos escuchar la opinión del Presidente después de todo lo que pasó (en la Causa Vialidad) y para mí (sus declaraciones) fueron desafortunadas. Alberto Fernández no termina de comprender el peso de la palabra presidencial. Lo que significa que él, siendo presidente, haga las declaraciones que hizo, afectando la división de poderes y artículos de la Constitución Nacional que establecen limitaciones en este aspecto”, argumentó Pianesi, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

En esta línea, Pianesi insistió: “Pienso que no es un ciudadano más, es el presidente de la Nación y representante del Ejecutivo, por eso, lo que diga es muy importante y tiene mucho impacto. Más cuando se pone en duda trabajo de jueces y fiscales que están llevando adelante un proceso en las pruebas que consideran apropiadas para plantear lo que están planteando, en el marco de un proceso judicial que tiene también su tiempo”, puntualizó.

“No existe la posibilidad de que si Cristina quiere presentarse el año que viene, no lo pueda hacer”

Sin adentrarse en lo que se consideró una amenaza de muerte de Alberto al fiscal Diego Luciani –Fernández dijo que Alberto Nisman había cometido suicidio y que “espera” que el fiscal de la causa Vialidad, “no haga algo parecido”-, Pianesi insistió en que “no hay una condena todavía”, en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz entre 2004 y 2015, por unos $46 mil millones.

“Se apresura la gente cuando plantea escenarios que no son parte de la realidad. Mucho más cuando se habla de que se pretende que Cristina (Kirchner) no se presente (como candidata en 2023). Todos sabemos cuáles son los tiempos de la Justicia. Pienso que no existe la posibilidad de que si Cristina quiere presentarse el año que viene, no lo pueda hacer”, enfatizó diputado radical.

La proscripción política “es un argumento que no tiene sustento en la realidad”

El de la supuesta proscripción electoral contra la Vicepresidente, “es un argumento que no tiene sustento en la realidad. Son maniobras evasivas para escapar a lo central, que es la causa por la cual se la está acusando como jefa de una asociación ilícita”, lanzó Pianesi, en duros términos contra la ex Presidente.

“Desde lo jurídico, por lo que pude ver e interpretar, no es cierto que la causa no tiene sustento. Creo que existen elementos para considerar lo que plantean los fiscales. Es parte de un proceso que hay que analizar, estudiar y tendrán que defenderse las partes. Y tendrá que definir (el Tribunal Oral Federal 2) Confío en el criterio jurídico que se está teniendo”, subrayó el abogado.

Por otra parte, Pianesi recordó que “son muchas las causas que involucran a la ex presidenta y ojalá que sea lo que tenga que ser. Y si se comprueba que ella tuvo alguna vinculación con causas de corrupción, tendrá que rendir cuentas ante la Justicia”, concluyó.