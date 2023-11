POSADAS. Piden que más municipios se sumen a la ley de seguridad acuática. Asimismo, advierten que no todo espejo de agua (arroyo laguna) debería ser habilitado como balneario.

Quien hizo la solicitud, fue Franco Bacigalupi, el director de Seguridad Acuática de la provincia, en una entrevista al móvil de MisionesCuatro, quien, en primer lugar, destacó la falta de guardavidas que hay en la tierra colorada.

“Tenemos 86 guardavidas que han rendido la reválida, si bien no cubrimos todo lo que queremos en la provincia, el viernes estamos tomando la escuela de guardavidas, que más o menos 26 se estarían sumando, nos faltaría Eldorado, pero seguimos teniendo esta problemática de falta de guardavidas y a veces”, declaró Bacigalupi.

“Los costos que implica tener un guardavida los concesionarios o los encargados no quieren pagar. Entonces, estamos tratando de hacer este trabajo en distintos lugares o municipios que no están adheridos a la ley, de lo que es prevención, primeros auxilios o lo que es salvamentos básicos, para que el personal que esté brindando seguridad y no es guardavida, por lo menos, no se termine ahogando”, agregó.

Asimismo, continuó: “hay muchos municipios que no están pidiendo esa capacitación y tratando de seguir sumando”.

“Tenemos 15 guardavidas que se han ido a Brasil uno en Australia, dos en Portugal, eso va dando a hablar que el nivel que tenemos en Misiones es bueno, pero la idea es que se queden acá”.

“La realidad es que tenemos un porcentaje muy grande en la provincia que no sabe nadar, la gente lamentablemente tiene que entender que para hacer guardavida uno tiene que tener una técnica más o menos buena y no es una escuela de natación que yo aprendo a nadar, ese es el problema. Bueno, el interior se acentúa más”, expresó Bacigalupi.

Con respecto a los costos de tener un guardavida en los sitios de recreación, explicó: “un guardavida estamos hablando de ahora dos mil a tres mil pesos la hora, es costoso, pero hay lugares que pagando la entrada o lo que cobran la entrada ya se tendría que estar cubriendo eso. Siempre decimos lo que vale una vida, el costo en guardavida, no es mucho”, declaró Bacigalupi.

Asimismo, advirtió que no todo arroyo laguna) debería ser habilitado como balneario: “no quiere decir que un espejo de agua ya es un balneario, nosotros hablamos de un arroyo o una playa cuando no hay piedras, no hay cascadas, donde se pudo hacer una batimetría, que sabemos que hay debajo del agua”.

“El problema del interior, que es que muchos de esos lugares están habilitados más por la gente que por el municipio, o porque están dadas las condiciones, ahí es el peligro. Siempre decimos que tengan cuidado, que sean muy precavidos, que lamentablemente hoy la cantidad de lluvia también varía mucho el caudal en poco tiempo, que tengan mucho cuidado, crece rápido”.

En ese sentido, alertó: “hay que tener cuidado y también hacer el trabajo de prevención a aquellos que vienen de turismo, que no conocen la zona y que tienen que estar advertidos de los peligros”.

Consultado si las crecidas se perjudican el suelo, respondió: “trae mucha mugre, muchos palos, muchos animales, entonces tenemos que tener cuidado, por eso el guardavida cuando tiene un lugar así, como una playa, un arroyo, lo que hace es entrar al agua y ver qué peligros han quedado abajo”.

“No nos olvidemos que nuestros arroyos, ríos hoy son muy sucios, se puede ver rápidamente”.

Por último, recordó cuales son los lugares habilitados para bañarse: “en la capital tenemos los dos, el Brete y el Miguel Lanús, que son los públicos y tenemos el Club Pirá Pitá, que es el privado. Candelaria el año pasado no abrió todos los balnearios, estaban como solárium, creemos que va a seguir de esa forma”, declaró Bacigalupi.