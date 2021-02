Piden que “se recupere el salario básico del conjunto de los estatales” misioneros

POSADAS. El acuerdo salarial de la provincia con los policías y penitenciarios, por un aumento del 20% en los sueldos de Febrero, que se anticipa como la pauta salarial que el gobierno de la Renovación K busca imponer en todos los sectores de estatales, ya está generando las primeras reacciones en los sindicatos.

“Desde ATE solicitábamos un monto superior, hoy la canasta está en $62 mil pesos. Estamos hablando de un piso salarial de $30 mil (para docentes) a un piso de $36 mil, según lo que han dicho los medios”, comentó la dirigente de ATE y CTAA Misiones, Mónica Gurina, añadiendo que consideran que los montos y porcentajes que se manejan, son escasos “en relación a las necesidades que tenemos”.

Gurina aclaró que desde el gobierno “han dicho muy poco” sobre cómo se aplicaría el aumento del 20%, aunque ya se filtró que llevarían el básico docente a unos $10.500, lo que significa que un docente sin antigüedad (cargo testigo) quedaría con un salario de $36 mil, como piso. “Los docentes nos estamos juntando en estos días, para analizar esta situación. Cada sector (de estatales) está analizando cómo repercute el aumento”, añadió la referente del sindicato UTEM (Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones)

“Esto dista de lo que necesitamos en este tiempo donde vemos que suben las cosas todos los días. Necesitamos un sueldo digno para atravesar esta etapa de la pandemia”, enfatizó.

Consultada al respecto, Gurina aclaró que no hubo ninguna convocatoria de la patronal estatal hasta el momento. Aunque esto no es una situación nueva. “En 2020 (el aumento) fue una declaración unilateral del gobierno. No es una mesa donde los trabajadores podamos exponer la situación y plantear la necesidad de que acá se recupere el salario básico del conjunto de los trabajadores estatales”, subrayó.

La situación de los precarizados y de los municipales

Asimismo, la sindicalista pidió “revisar la situación de los municipales, que están siendo discriminados porque aportan el 19% (a la caja previsional) y no el 14% como pagan el resto de los trabajadores”.

En esta línea, Gurina recordó que “en el Estado tenemos contratos que no se ajustan a la relación de dependencia y la estabilidad laboral”, y que en los municipios hay contratados en negro que perciben montos “irrisorios”.

“Esperamos que la mesa de negociación se abra en cada uno de los sectores”, remarcó.