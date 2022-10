Podría haber aumentos en tarifas de electricidad, a causa de demoras en la lectura de medidores

POSADAS. Según destacó este jueves el responsable de la Dirección de Defensa al Consumidor Alejandro Garzón Maceda, en el interior de la provincia se habrían dado dilaciones en el relevamiento de datos de medidores de luz, por lo cual, consumidores terminarán enfrentando boletas con periodos de facturación superiores a los 30 días. Esto implicará que los usuarios pagarán más cara la energía, al acumular consumos en un contexto en el que los kilowatts se encarecen a partir de determinados umbrales de consumo.

“La semana pasada Nación resolvió no aplicar la segmentación en Octubre, porque no pudo definir claramente quienes son los beneficiarios del sector 3. Se lo trasladó a Cammesa y esta empresa pasó la responsabilidad a cada una de las distribuidoras. Se hizo un chicle de esta cuestión”, comenzó explicando Garzón Maceda al Móvil de MisionesCuatro, sobre una de las causas que habrían derivado en la demora en las lecturas de medidores, en el interior de la provincia.

“A último momento, el viernes pasado Nación resolvió no llevar a cabo los aumentos para ninguno de los sectores. No deberíamos tener aumentos este mes. Pero lo que hizo Nación es que todas las empresas no pudieran emitir las facturas a tiempo, ya que no había una decisión de si aumentaban o no el Kilowatt”, argumentó el funcionario renovador.

Esta demora en la lectura de medidores, “trae aparejada otra cuestión: si las empresas hicieron la lectura dentro de los 30 días. Ahora, escuchamos que algunas cooperativas del interior, los (empleados) aún no habían salido a hacer las lecturas. Eso quiere decir que la lectura de esos consumidores va a exceder los 30 días”, describió Garzón Maceda.

Una acumulación de KW que no se origina en un sobre-consumo

En ese escenario, “al suceder esto, no se va a cumplir con los requisitos. Con lo cual el consumo va a aumentar, y el valor por KW a pagar va a ser mayor, por el mayor consumo ‘guaú’ como diríamos (en Misiones) al extenderse el plazo de lectura. Como (el consumo) pasa los límites de los cuadros tarifarios, el consumidor va a pagar más caro”, advirtió Garzón Maceda, al tanto del cobro más alto de los kilowatts consumidos, por encima de determinados umbrales de consumo.

En otras palabras, los primeros 30 kilowatts consumidos se cobran más baratos que los siguientes 60 Kw. Y estos a su vez, son más baratos que los siguientes 80 Kw. Pero si el periodo facturado incluye 40 o 45 días, el asociado acumulará consumos correspondientes al siguiente periodo de facturación. Y al sumarse a los Kw consumidos en el mes, aumentarán las tarifas de manera artificial, no por un sobreconsumo, sino por la demora en las lecturas de medidores.

“Ahí es donde estamos queriendo prestar atención y es lo que nos está preocupando”, cerró Garzón Maceda.