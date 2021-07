POSADAS. El Ministro de Educación Miguel Sedoff, junto a su par de Hacienda Adolfo Safrán y autoridades educativas mantuvieron este jueves una reunión con los sindicatos docentes de la Mesa de Diálogo y Comunicación que lidera UDPM, e integran los gremios UDA, AMET, SIDEPP, SADOP y SEMAB (CEA) con vistas a acordar la pauta salarial del segundo semestre del año. Por el momento no rubricaron el acuerdo y pasaron a cuarto intermedio.

Según trascendió en forma extraoficial, no hay una fecha definida para la próxima reunión en esta suerte de paritaria acotada, que excluye a los sindicatos que no tienen personería gremial y no están alineados con el oficialismo. En la Mesa esperan que la próxima reunión se concrete antes de las liquidaciones de Agosto.

De acuerdo con fuentes con llegada a la mesa, la aplicación del adicional 923 es uno de los puntos de discusión. Es un adicional que afecta más de una decena de cargos. Los gremios estarían pidiendo un aumento del 35% en este adicional. Es que el 923 impacta en los cargos de menor remuneración. Así, recibirían un aumento algunos de los docentes misioneros que actualmente están por debajo de la línea de la pobreza. Algunos sindicalistas dejaron a entrever que se conformarían con un básico de $20 mil, que permitiría mejorar la pirámide salarial.

De todas formas, cabe aclarar que la propuesta salarial girada por el gobierno no es ajena a la cúpula de UDPM. Es que el sindicato está controlado por la agrupación renovadora Adomis, que, a su vez, está integrada por dirigentes que forman parte el partido oficialista. Y que están muy ligados al gobierno educativo.